Izetbegović HDZ-u: Kompromis ili neće dobiti ništa

U luksemburškom gradu Wiltzu održana je svečana tribina povodom predstojećeg Dana državnosti Bosne i Hercegovine, na kojoj se prisutnima obratio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.

Izetbegović je tokom obraćanja istaknuo činjenicu da vrijeme bržih i olakšanih komunikacija u kojem živimo omogućava i snažniju vezu između Bosne i Hercegovine i njene dijaspore, te da je uvjeren da će se dio dijaspore jednog dana početi vraćati u domovinu.

– Bosna vas voli, Bosna vas čeka da se vratite. Moramo napraviti uređen sistem, savladati otpore. Moramo napraviti modernu i efikasnu državu, zemlju vladavine zakona, koja garantuje jednakost ljudi, i omogućiti povratak svakome ko to želi – poručio je Izetbegović.

BiH, istaknuo je, može skrbiti dvostruko veću populaciju u odnosu na trenutnu. Izetbegović je u tom kontekstu izdvojio poljoprivredne, energetske i druge resurse kojima BiH raspolaže.

Govoreći o historiji BiH, ukazao je na specifičnost domovine, a njenu vjersku i etničku raznolikost je ocijenio kao jedno od najvećih bogatstava.

– Stanovnici BiH su prije nekoliko stoljeća bili jedan narod, Bošnjani, Dobri Bošnjani, a nacije su se formirale u 19. i 20. vijeku. To je bio lov na duše ljudi i o tome postoje jasni tragovi. Bosanci su sposobni, hrabri ljudi, ratnici, duhoviti. U Otomanskom carstvu su, od ukupno 602 godine, čak 114 godina veliki veziri bili ljudi iz Bosne – kazao je Izetbegović.

Podsjetio je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH da su Bošnjaci tokom posljednje agresije bili suočeni sa fizičkim nestankom, a država BiH pod prijetnjom uništenjem.

– Zaista je čudno da jedna zemlja, potpuno opkoljena, se uspije odbraniti. Armija RBiH je rasla, razvijala se i jačala. Iz nedovoljno organiziranog i skoro nenaoružanog naroda izrasla je dominantna vojna snaga, zahvaljujući kojoj smo prvo uspostavili ravnotežu, a zatim počeli oslobađati dio po dio zemlje. Od polovine 94. Armija RBiH nije izgubila nijednu vojnu bitku – izjavio je Izetbegović.

Danas je, podsjetio je, godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma, u kojem su predviđene izmjene njegovog Aneksa IV, odnosno Ustava BiH. U tom procesu su, kako je kazao, učestvovali svi parlamentarci, pa i oni iz SNSD-a Milorada Dodika.

Govoreći o aktuelnim poteškoćama sa kojima se BiH suočava, Izetbegović je izdvojio secesionističke politike koje predvodi SNSD. Istaknuo je da takve politike prijete miru i stabilnosti u BiH.

– Štetnost te politike je strahovita. Ona je upropastila stotine hiljada sudbina mladih ljudi, koji su napustili zemlju, a naročito RS. Ne može Dodik pobijediti. Može nas uvesti u neki limb, krizu, ali ne može pobijediti – poručio je Izetbegović.

Također je ukazao na nastojanja SNSD-a i HDZ-a BiH da cijeli probosanski blok, koji ima 60 posto ruku u Parlamentu BiH, suzbiju u imaginarnu „bošnjačku kvotu“ od 33 posto. Govoreći o izmjenama Ustava i izbornog zakonodavstva, Izetbegović je ponovio da je nužno izmijeniti ovlasti i nadležnosti domova naroda, a da je moguće riješiti i pitanje izbora članova Predsjedništva BiH.

– Ako HDZ ne bude spreman na kompromis, onda neće dobiti ništa – kazao je Izetbegović.

Izetbegović je pozvao bh. dijasporu da se registruju i glasaju na predstojećim Općim izborima, naročito u entitetu RS, gdje će probosanske stranke, kako je kazao, konačno ponuditi jedinstvenu zajedničku listu.

– Nama treba 80.000 glasova u RS-u, da u Narodnoj skupštini RS-a dobijemo 10 ili 12 mandata. Kada to uradimo, onda je druga priča u BiH. To je jedan dan u četiri godine. Birajte koga god hoćete, ali birajte one koji vole BiH – poručio je Izetbegović.

Manifestaciji, koju su organizirali Bošnjačko udruženje CCIN i Centar za dijasporu „Mreža“, su također prisustvovali premijer FBiH Fadil Novalić, zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a Senad Bratić, načelnik Općine Konjic Osman Ćatić, načelnik Općine Jajce Edin Hozan i delegat u Vijeću naroda RS-a Samir Baćevac.

