Izetbegović: HDZ bi trebao razmisliti o tome hoće li tražiti „hljeba na pogaču“, čuo sam se s Vučićem

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović dao je intervju za Vijesti.ba, u kojem je govorio o aktuelnim i strateškim temama za državu BiH.

Izetbegović je komentirao nedavne sastanke u Zagrebu i Beogradu, poteze Milanovića, Plenkovića i Vučića, govorio je o o namjerama Dodika i Čovića…

Gospodine Izetbegoviću, jučer je objavljeno da ste pozitivni na koronavirus. Kakvo je danas Vaše zdravstveno stanje i kako se osjećate?

– Za sada nemam skoro nikakvih tegoba i osjećam se dobro. Nadam se da će tako ostati i u narednim danima i da ću se vrlo brzo vratiti redovnim radnim obavezama. Do tada ću nastaviti da radim od kuće.

Uoči večere Aleksandra Vučića, Dragana Čovića i Milorada Dodika u Beogradu jasno ste poručili da bh. tronožac ne može stajati na dvije noge. Čemu uporno insistiranje Beograda i Zagreba da tu činjenicu pokušavaju ignorirati i šta može biti rezultat toga?

– Radi se o očiglednoj koordinaciji SNSD-a i HDZ-a, gdje svaka od tih stranaka ima svoje ciljeve i pokušava ih postići zajedničkim pritiskom na SDA i Bošnjake, a dio tog pritiska su i uvlačenje Zagreba i Beograda u taj srpsko-hrvatski spreg. Milanović i Plenković dobro znaju šta znači pozvati Dodika samog u Zagreb, preskačući hijerarhiju, odnosno predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, a Vučić dobro zna šta desetak dana nakon toga znači pozvati predsjednike SNSD-a i HDZ-a bez trećega, odnosno predsjednika SDA. I sigurno su to učinili na nagovor Čovića i Dodika.

Cilj SNSD-a je slabljenje države i jačanje Republike Srpske, afirmacija RS kao „druge srpske države“, dokazivanje da su entiteti dovoljni, da nam državni nivo vlasti i ne treba itd. Ako im se bude popuštalo, naročito od strane međunarodne zajednice, pojačaće blokade i ići korak dalje, tražiće povrat nadležnosti koje su prije petnaest godina dobrovoljno prenijeli sa RS na državni nivo. A, ako ne bude odlučnije reakcije na antidejtonska djelovanja, na provokacije poput neustavnog referenduma iz 2018., ako se uz to Bošnjaci nastave svađati i dijeliti, ako političarima iz probosanskog korpusa međusobna borba za vlast bude bitnija od države, onda bi separatistički apetiti mogli porasti i odvesti nas u veoma loše scenarije, u sukobe čiji kraj se ne može niti sagledati.

HDZ je na prošlim parlamentarnim izborima postigao poziciju koja mu omogućava da blokira šta god hoće i do kada hoće. I upravo nam to demonstrira posljednje dvije godine. Ali to stanje će trajati još pola mandata, zato se apelacijom Ljubić prema Ustavnom sudu BiH pokušalo dobiti trajnu kontrolu nad Domom naroda Parlamenta Federacije BiH, bez obzira koliko HDZ imao ruku u Zastupničkom domu ovog Parlamenta. Na ovo se ne smije pristati. Stav SDA je da se očekivanjima HDZ-a smije izaći u susret isključivo uz promjenu pozicije Doma naroda, i svođenje njegove nadležnosti isključivo na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Time bi se uklonila asimetrična rješenja i ovlasti ovog Doma izjednačila sa ovlastima Vijeća naroda u RS.

Dragan Čović tvrdi da ste znali i podržali njegov put u Beograd, te je Vašu reakciju ocijenio nekorektnom. Kakav je Vaš komentar?

– Odobrili smo mu put u Beograd, kao što smo svakom od nas u Kolegiju do sada odobrili svaki put na koji je bio pozvan. Nismo ga ispitivali s kim će se vidjeti, šta će pričati, i to nikada ne radimo. Možda ćemo ubuduće raditi.

Kada ste zadnji put komunicirali sa Vučićem, nije bio sretan Vašim zadnjim istupom u Beogradu kada ste poručili da će se vanjska politika BiH voditi isključivo u Sarajevu. Da li biste prihvatili poziv na sastanak?

– Komunicirao sam ja sa Vučićem u međuvremenu par puta, nazivao me telefonom kada dolazi u BiH, dva puta smo se i sreli. Naravno da bih prihvatio poziv za sastanak. Ne treba ni jednog lidera u regionu prepustiti jednostranom uticaju, treba iznijeti i našu stranu istine, izbalansirati informaciju u mjeri u kojoj je to moguće.

Razgovarali ste u Zagrebu sa Andrejem Plenkovićem, bilo je kritika dijela vaših političkih protivnika da ste time legitimizirali Dodikovu posjetu Zagrebu. Kako na to odgovarate, i mislite li da bi jednake kritike bile i da niste otišli, s tim da biste u tom slučaju bili vjerovatno optuženi kao osoba koja je protiv političkog dijaloga?

– Upravo zbog iznošenja dijela istine koja će unijeti balans u jednostrano informisanje hrvatskog rukovodstva sam išao na sastanak sa Plenkovićem u Zagreb. I uvjerio sam se da je to bilo neophodno, da hrvatsko rukovodstvo zna samo pola istine o odnosima u BiH. A narod kaže da je „pola istine – cijela laž“. Oči im je parao izbor Hrvata u tročlano Predsjedništvo BiH, ali nisu bili svjesni blokada koje radi HDZ već dvije godine, nisu imali podatke o položaju Hrvata u strukturi državnih i entitetskih institucija, gdje je procent Hrvata bitno veći od procenta koji ovaj konstitutivni narod čini u bh. naciji po posljednjem popisu, itd.

U Hrvatskoj je boravio državni sekretar SAD Majk Pompeo (Mike), iako najavljivano nije bilo govora o BiH, također u Izvještaju EK uopće se ne pominje termin „konstitutivnost“ na kojem HDZ insistira. Imate li dojam da se zapravo samo Zagreb i Beograd uporno miješaju u unutrašnja pitanja BiH, dok na važnim svjetskim adresama takva pitanja uopšte nisu na stolu? I šta to govori?

-„Miješa se“ i Evropska komisija, i predstavnici SAD, i PIC, ali na pravi način – oni zastupaju zapadne, preciznije evropske demokratske standarde. Ne pominju „legitimne predstavnike“ niti presudu Ustavnog suda BiH po apelaciji Ljubić koja odgovara HDZ-u, ali insistiraju na implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava koje sve odreda afirmiraju građanski princip i vladavinu zakona u BiH. Mišljenja Evropske komisije o napretku BiH na evropskom putu su sasvim jasna po tim pitanjima, i ona direktno zahtijevaju supremaciju države nad entitetima, a ne entiteta nad državom kako to želi postići SNSD.

Vi ste nedavno rekli da se, kao i uvijek, u BiH teške političke teme završe kompromisom. Međutim, kolika je cijena koju plaćamo do tada? HDZ, a to kaže i EU, blokira Ustavni sud FBiH, formiranje Vlade FBiH, jedno vrijeme i Vijeća ministara. Čak je njihov potpredsjedik poručio kako potpuno treba obustaviti rad Vijeća ministara i Vlade FBiH dok ne dobiju izborni zakon. Hoće li ga tim putem dobiti?

– Neće, mi smo navikli da funkcionišemo pod pritiskom i u stalnoj krizi, i nikada nećemo pristati na korake koji znače nazadak. Oni koji se upuste u takvu blokadu mogu dobiti samo tešku političku krizu, dalji pad ekonomije i životnog standarda, intenzivirano iseljavanje mladih i vitalnih ljudi, zemlju staraca, i vjerovatno ubrzati reakciju međunarodne zajednice kojoj takav zaplet u BiH i regionu ne treba. Naročito bi HDZ trebao razmisliti o tome hoće li tražiti „hljeba na pogaču“, jer svako dosadašnje udruživanje hrvatskih i srpskih predstavnika protiv BiH i Bošnjaka je teško pogodilo Bošnjake, ali još teže Hrvate.

Lider HDZ-a se nedavno obratio stranim amasadorima pismom u kojem tvrdi da SDA ne poštuje dogovor iz Mostara. Kako komentirate to pismo?

– Ne mislim da je dobar put to dopisivanje sa ambasadorima, znaju oni sve, i kanio sam ne odgovoriti na to pismo. Ali sam ipak odgovorio sa svim argumentima koje sam elaborirao u ovom intervjuu, radi javnosti.

Jaki su pritisci na Obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH, na njenog direktora, šta je cilj tih pritisaka?

– Ovladavanje Agencijom, naravno. Onako kako su ovladali pravosuđem, i kako su donedavno vladali CIK-om. Nikada nisu prozvali direktora OSA-e za neefikasnost, za loš rezultat Agencije, za nejednak tretman uposlenika, za nezadovoljstvo njegovih saradnika Srba i Hrvata. Preostalo je da poništavaju diplome, montiraju afere, pokušaju kompromitovati direktora OSA-e preko opisanog pravosuđa. Ne vjerujem da će im to poći za rukom.

Bliže se izbori, fokus javnosti je na Kantonu Sarajevo, stigao je zahtjev za smjenu Vlade ne slučajno tempiran pred izbore. Kako vidite razvoj situacije oko smjene i koliko će to uticati na izbore?

– Ova vlada predvođena sa Nenadićem je puno radila, puno dobroga započela, ali se nije dovoljno dobro hvalila. Sa Fortinom je sve bilo obratno. Moraćemo izaći pred narod sa istinom o radu vlade koju smjenjuju pa će to ublažiti udar koji je tempiran pred izbore, vjerovatno i donijeti glasove strani koja se bez razloga smjenjuje – rekao je Izetbegović, između ostalo, za Vijesti.ba.

Autor: Avaz.ba / Vijesti.ba