Izetbegović: Federacija će ekonomski izdržati krizu, RS neće

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović, gostovao je u emisiji ”Telering“ na RTRS-u gdje je govorio o aktuelnoj krizi I blokadama BiH.

Na pitanje kako je sad u Predsjedništvu BiH, kad nema više Čovića, Bakir Izetbegović je odgovorio da je tu Dodik.



“Sa Dodikom su krize gore. Vode nas možda u stvari koje ne možemo ni da predvidimo i koje ne volim ni pominjati.. U sukobe.. Vode nas u ekonomsku agoniju. Evo juče smo trebali 140 miliona EURA granta da dobijemo i trebalo je samo dići ruku a Srbi su rekli da neće.. Većina tih grant sredstava je trebalo da ide u RS. Ako hoće da to tako ide, ako misle da ćemo mi zbog toga popustiti, to je njihov izbor” rekao je Izetbegović.



Izetbegović je kazao da SDA neće pregovarati sa SNSD-om sve dok traju blokade insitucija. Rekao je da je to “crvena linija” preko koje SDA neće preći. Ne pristajemo na ultimatume, kazao je Izetbegović, koji smatra da će Dodik aktuelnu političku krizu držati sve do narednih loklanih izbora.



– Ako ta politika hoće d aide u tom smjeru, da nas sve povuče pod vodu, u blato, ja tvrdim da će ova strana to sve izdržati lakše nego ona koja proizvodi tu kriz. U RS je sada zaduženost po glavi stanovnika duplo veća nego u Federaciji, tri četvrtine ekonomije su u Federaciji a dvje trećine stanovništa, Sarajevo je ekonmski jače od same Republike Srpske, 90 posto investicija, 80 posto turista dolazi u Federaciju. Dakle, mi ćemo to lakše preživjeti. Mi smo manje zaduženi. Starost stanovništva, to je jako važna stvar, dakle mladi hrane stare , taj odnos je jako nepovoljan u cijeloj BiH, a naručito u RS. Ta će politika jednostavno izgubiti ekonomski potisak, umorit će se, rekao je Izetbegović.



Govoreći o odnosima sa susjednim državama, Hrvatskom i Srbijom, Izetbegović je kazao da se izvor svih problema paternalistička politika susjeda prema BiH. Govoreći o problemima s Hrvatskom, Izetbegović je naveo primjere Pelješkog mosta, korištenja I neplaćanja Buškog jezera, nelegalno oduzete imovine bh.firmama te neriješavanje pitanja granica.



– Vučić radi istu stvar, neće komisiju koja će utvrditi koliko je ko investirao u hidroelektrane na Drini, koliko je tog vodnog resursa proteklo a kojeg Srbija koristi već 30 godina, neplaća nam. Srbija želi neke izmjene granice, ali to treba stručni ljudi da rade, to nije stvar koju Izetbegović I Vučić treba za nekom večerom da “prebiju”. To se ne radi tako, rekao je Izetbegović.



Upitan zašto još uvijek nije formirana vlast u Federaciji BiH Izetbegović kaže da je to tako jer je tu HDZ koji, kako kaže, se zasada može tako ponašati.



„Ima takvu poziciju da može kazati da bez mene to ne može. Morate imati novoga predsjednika Federacije, a bez mene ga ne možete dobiti. To mora proći kroz Dom naroda, ne možete to bez mene. Ja to ne dam dok mi ne date Izborni zakon kako to meni odgovara. Oni se mogu ponašati na takav način“, navodi Izetbegović i dodaje:



-Još jednu stvar su uradili. Čavara je stavio imenovanje ustavnih sudija u ladicu i bez obrazloženja ih tamo drži već 2-3 mjeseca.



Lider SDA kaže da HDZ BiH može raditi takve stvari samo je pitanje kako će probošnjačke stranke odgovoriti na to.



„Kako će se probosanski blok, koji čini 80 posto u Federaciji, organizirati ako mu se tako bude pokazivalo da se ne poštuje ni Ustav ni zakon, i ako treba ujedinit će se s Dodikom u krizama i slično“, rekao je Izetbegović.



Prvi Čovjek SDA govorio je i o izboru Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.



-Ljudi moraju povjerovati da mogu dopustiti da u Predsjedništvu sjede Dodik i Čović te da nećemo imati ozbiljan problem. Sada to ovih 60 posto probosanskih snaga ne mogu vjerovati jer ih je Čović uvjerio da ne trebaju vjerovati. Ponudio je suverenitet BiH i da se međunarodni odnosi vode iz Beograda, a ne iz Sarajeva. Uradio je neke stvari, nije dao Islamskoj zajednici ugovor koji imaju Katolička i Pravoslavna crkva. Tako da je Čović sam proizveo ‘slučaj Komšić’ i čitav taj odnos gdje je Komšić samo vrh ledenog brijega, kaže Izetbegović.



Komentirajući tezu da je Komšić glasovima Bošnjaka izabran za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Izetbegović kaže da to Čović tako tumači jer mu tako odgovara.



„Može on to tako tumačiti jer mu odgovara. Izabrali su ga ljevičari. Vi u BiH otprilike imate 2,5 posto tzv. Ostalih, dakle onih koji nisu ni Bošnjaci, ni Srbi, ni Hrvati. Ali, 10 puta više, 25 posto, imate ljevičarskih i građanskih stranaka. Imate nešto i Hrvata i Srba, ali su to pretežno Bošnjaci. Oni se neće na takav način organizirati, da im je prvo neko bošnjaštvo ili srpstvo. Oni žele da budu građanske ili ljevičarske stranke“, rekao je Izetbegović ponovno se poigravši s matematikom, brojnošću i ustavnom strukturom BiH:



-Njih je 25 posto i njih je 50 do 100 posto više nego HDZ-ovaca i oni su obespravljeni kroz te definicije konstitutivnih naroda. Dakle, ono što HDZ može s 15 ruku oni ne mogu sa 30 uraditi. To treba imati u vidu i izbalansirati. Tu formulu nije lako izbalansirati, u kojoj postoje 4 komponente; srpska, bošnjačka, hrvatska i ova, dakle građanska koja se ne svrstava na takav način u politici. Ona ima svoja prava u politici i morat će ih se poštovati, rekao je Izetbegović.

Autor: Vijesti.ba