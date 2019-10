Izetbegović: Čović podržava Dodika oko ANP, SDA neće promijeniti stav

U Sarajevu se danas održava sjednica Kolegija SDA.

Uoči sjednice, predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je novinarima da je razlog za odgađanje sastanka s HDZ-om, koji je danas trebalo da bude održan u Mostaru, “personalne prirode”.



“Ja sam imao svoje razloge zbog kojih nisam mogao jutros otići. Ponudili smo da već u srijedu ili petak imamo sastanak, ali Hrvati ne mogu zbog praznika. Vjerovatno ćemo imati sastanak u ponedjeljak ili početkom sljedeće sedmice”, rekao je Izetbegović.



Komentarišući tvrdnje da je sastanak otkazan, jer HDZ nije imao ništa novo da ponudi kada su u pitanju prijedlozi Izbornog zakona, a koji su već odbijeni, Izetbegović je rekao da nije upoznat sa prijedlogom HDZ-a BiH o izmjenama izbornog zakonodavstva.



“Iz onog što je rekao Čović, reklo bi se da nema tu nešto posebno novo, osim što je tu možda nova spremnost HDZ-a da ipak krene u formiranje, rekonstruiranje federalnog dijela vlasti bez tvrdog uvjeta da prvo ide Izborni zakon. Oni će vjerovatno, koliko sam mogao da pročitam između redova, tražiti da se neki principi usvoje, da se preuzmu neke obaveze konkretnije, ali neće insistirati na samom Zakonu”, kazao je on.



Osvrnuo se i na Čovićevu izjavu da bi se prvo trebalo formirati Vijeće ministara BiH, a zatim da se razgovara o Godišnjem nacionalnom programu (ANP).



“Očigledno da on podržava Dodika i mene čudi da to radi Čović. On to uporno ponavlja. Nije to prvi put. Čović ponovo tvrdi da je to najmudrija opcija”, rekao je Izetbegović, te dodao da se stav SDA neće promijeniti.



Osvrnuo se i na sastanak šefa diplomatije Slovačke i predsjedavajućeg OSCE-a Miroslava Lajčaka s članom Predsjedništva BiH i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i potpredsjednikom Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, koji je nedavno održan u Bratislavi.



Izetbegović je rekao da nije dobio poziv za sastanak s Lajčakom te da bi bilo dobro da je i on bio tamo.



“U BiH nikad nije dobro kad se samo dvojica sastaju. Čović je jako nervozno reagirao svojevremeno kad sam ja sjeo sa Dodikom i riješio mehanizam koordinacije, napravio jednu dobru stvar za sve nas u BiH. Poslije će i Čovićeva stranka prihvatiti rješenje, ali bio je jedno vrijeme jako ljut, tako da me čudi da ide sa tim sastancima u dvoje, bez trećeg”, napomenuo je predsjednik SDA.



Prema njegovim riječima, radilo se na formiranju vlasti u saradnji sa međunarodnom zajednicom. Razgovora će i dalje biti, a jedan od njih će sutra biti održan u Briselu, gdje putuju članovi Predsjedništva BiH na sastanak sa potpredsjednicom Evropske komisije Federicom Mogherini.



“Nadam se da će konačno biti pameti da se primijeni ono što smo potpisali u sporazumu od 5. augusta. Kada je u pitanju ANP, da će se poštovati Ustav i svi ranije doneseni zakoni i strategije. Stvar je jasna. Treba na toj liniji završiti stvar i krenuti u formiranje vlasti”, poručio je Izetbegović.



Kako je potcrtao, minimum ispod kojeg SDA neće ići kada su izmjene Izbornog zakona u pitanju je primjena i provedba presuda Evropskog suda za ljudska prava.



To mora biti okvir, dodao je, unutar kojeg se mogu naći rješenja za koja su zainteresirani hrvatski predstavnici u BiH.

Autor: Vijesti.ba