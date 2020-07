Izetbegović: BiH ide ka NATO-u sviđalo se to ambasadoru Rusije ili ne

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je danas kako će na sastanku s liderima HDZ-a BiH i SNSD-a Draganom Čovićem i Miloradom Dodikom, koji bi trebao biti održan naredne sedmice, biti razgovarano o nekim bitnim stvarima kao što su budžet, izmjene Izbornog zakona, imenovanja Selme Cikotića u Vijeće ministara BiH i sva ostala imenovanja, dodajući da je vrijeme da se to pokrene.



Domaćin sastanka je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.



Upitan u vezi s raspodjelom pozicija i stavovima predsjednika HDZ-a o tome, Izetbegović je kazao kako Draganu Čoviću odgovara ovako kako jeste.



– Mislim da dvostruko, trostuko više hrvatski korpus dobiva kad je u pitanju državna pozicija i naravo da se njemu ne pregovara dalje. Ne tražim ja ništa posebno novoga, samo tražim da se ispoštuje Ustav, da se odredi šta je bošnjačka kvota, šta je hrvatska, šta srpska. Ne mislim da ćemo tu neke bitnije pomake praviti, ali da se definišu stvari. Ne možemo raditi samo ono za šta je zainteresirana, da tako kažem, srpska strana – istaknuo je Izetbegović.



Dodao je kako se nada da će na sastanku u utorak i to dogovoriti, odnosno dogovoriti ono što je do sada svaki put dogovoreno i bez čega nema imenovanja.



Na novinarsko pitanje kako komentira određena uslovljavanja od lidera SNSD-a Milorada Dodika da su upitni i budžet i Izborni zakon dok se ne izvrše imenovanja, između ostalog direktora OSA-e, RAK-a…, Izetbegović je odgovorio da je to poznat Dodikov stil, „bude vrlo tvrd u početku pa se onda malo ‘smekša’ i dogovori“.



– Ja ga razumijem, ali će i on razumjeti nas, sasvim sigurno, kao i Dragan Čović, jer neće biti ničega ako se ne dogovori sve – kazao je Izetbegović.



Govoreći o izborima u Hrvatskoj, smatra da je vrijeme u Hrvatskoj, „bilo koja strana da pobijedi, da shvati da treba mijenjati odnos prema BiH“.



– Dakle da paternalizam jedan i jedno nametanje, jedno miješanje u unutarnje stvari BiH nije put da se pomaže ni Bosni i Hercegovini niti Hrvatima u BiH, te da će morati više da poštuje BiH. Da je vrijeme da to shvate – kazao je Izetbegović.



Također je dodao da BiH na svome evropskom putu od šestomjesečnog njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom, može očekivati snažnu podršku, snažniju od dosadašnje.



Izetbegović smatra da u vrijeme hrvatskog predsjedavanja nije dovoljnu urađeno, između ostalog, zato što je korona pogodila i Hrvatsku i BiH i EU.



– Ali sada će se morati pokrenuti stvari naprijed i mislim da Njemačka zna uraditi dobro posao. To je jedna efikasna administracija i očekujem da će se BiH pokrenuti upravo u njihovom mandatu – naveo je predsjednik SDA.



Komentirajući izjavu ambasadora Ruske Federacije u BiH da je „guranje BiH u NATO izazivanje nestabilnosti“, Izetbegović je naglasio da „imamo guranje Rusije u unutarnje stvari BiH“.



– Odluke BiH o NATO-u su donesene poodavno. Šta ima Rusija veze s tim? Dakle to su odluke za koje su digli ruku i ljudi koji sada sjede u Predsjedništvu, poput Dodika, SNSD-ovaca itd. U ovoj zemlji će biti vladavine zakona, neće u njoj vladati Rusija niti bilo ko. Mi smo donijeli naše strateške odluke, strategije, zakone i mi ćemo se po njima kretati ka EU i NATO-u, sviđalo se to ili ne sviđali ruskom ambasadoru – poručio je Izetbegović, koji je danas prisustvovao sjednici Predsjedništva Asocijacije mladih SDA.

Autor: Fena