Izetbegović: Biće MAP i evropski put BiH uprkos kočničarima

U Gradskoj areni “Husejin Smajlović” u Zenici sinoć je Gradski odbor SDA Zenica organizirao zajednički iftar za više od 1.000 postača.

Bila je to prilika i da se na dostojanstven način obilježi treća godišnjica od smrti rahmetli Husejina Smajlovića, dugogodišnjeg gradonačelnika Zenice.



Prisutnima se ovom prilikom obratio i Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, koji je kazao da je rahmetli Smajlović najbolji gradonačelnik u BiH ikad.



– Običan čovjek, a, ustvari, sasvim drugačiji. Nas političare uče kako se ponašati, govoriti, a on ništa od toga nije pratio, međutim, bio je živa vatra, energičan i obilježio je grad dok je bio na njegovom čelu. Ima još ljudi koji su bili gradonačelnici, ali niko to nije radio i uspio kao on. Tajna je u tome sto je ličio na svoj narod, bio mu odan i vjeran – rekao ie Izetbegović prenosi 072info.com.



Izetbegović se osvrnuo i na stanje u BiH te politička dešavanja.



-Na oko, mučno stanje. Međutim, neće se nikada u BiH ponoviti 1990. godine. Ali, da se ne bi ponovili, trebamo biti jaki. Postoje garancije međunarodnih službi koje garantiraju teritorijalni integritet ove zemlje. Ali, ipak, iza svega treba da stoji bošnjačka snaga. Trebamo jačati slogu, međusobno razumijevanje, raditi na sebi i vlastitoj snazi – rekao je Izetbegović.



Poručio je da će biti i MAP i evropski put zemlje, te da će se nastaviti ekonomski oporavak BiH uprkos kočničarima.



– Biće taj MAP o kojem priča Milorad Dodik i biće evropski put ove zemlje i nastavit ćemo ekonomski razvoj. Dakle bit će sve ono što smo obećali. Politika je poput pecanja ribe, dakle vjerujte onima koji to rade. Mi ćemo tu ribu izvući. To vam garantujem – poručio je predsjednik SDA.