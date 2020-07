Prema rezultatima koje objavljuje Državno izborno povjerenstvo (DIP) Hrvatske, HDZ je odnio uvjerljivu pobjedu.

Do sada je DIP obradio oko 70 posto biračkih mjesta.



HDZ prema do sada obrađenim rezultatima osvaja 68 mandata, Restart koalicija 43, Domovinski pokret 15, Most 8, Možemo 6, Stranka s imenom i prezimenom-Pametno-Fokus 2 mandata te HNS 1 mandat.

Autor: Vijesti.ba