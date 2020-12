Izazivao protivnika spuštenim rukama pa završio van ringa (VIDEO)

Frank Sanchez nokautirao je Juliana Fernandeza u sedmoj rundi te tako došao do 17. pobjede u karijeri.

Kubanski teškaš je novu pobjedu ostvario na brutalan način. Fernandeza je udarcem izbacio iz ringa nakon što ga je ovaj izazivao. Spustio je ruke i tražio je od Sancheza da pokaže šta zna, a ovaj je to i učinio.

Udarci su bili toliko jaki da su nesretnog protivnika izbacili iz ringa. Sudija je krenuo brojati, ali je shvatio da Fernandez više nema šta tražiti u ringu pa je zaustavio borbu.

"That's a bold strategy Cotton, let's see if it works out for him." pic.twitter.com/YSSZkrp9gC