Iz Njemačke se vratio u BiH: Dokazao sam sebi da se u BiH mogu napraviti uspješne povratničke priče

U Bosni i Hercegovini, uprkos raznim poteškoćama, moguće je realizirati kompleksne poslovne ideje, a jedan od takvih primjera je kompanija “Su-Ad” d.o.o. Živinice koja je proizvela navalno vatrogasno vozilo.

Vlasnik te kompanije je Suad Bešlić. Radio je u Njemačkoj i odlučio da se vrati u svoju domovinu.

– Ideja da se vratim u Bosnu i Hercegovinu da preuzmem izazove i razne neugodnosti, krunisana je uspjehom finalnog proizvoda čime sam dokazao i sebi i drugima da se u ovoj državi mogu napraviti uspješne povratničke priče – kazao je Bešlić u intervjuu za Fenu.

Proizveli su, kaže, između ostalog, dva vatrogasna vozila za bh. tržište, prema svim normama i standardima Evropske unije, a posebno izdvaja vatrogasno navalno vozilo proizvedeno za grad Srebrenik, koje je idealno rješenje za sva vatrogasna društva u BiH.

– Domaći proizvod. Konstruktivno idejno rješenje nastalo u Bosni i Hercegovini, ruke bosanskog radnika napravile su svjetski kvalitet, veoma sam ponosan na ovaj uspjeh. Prije mene nikada ovakav proizvod nije napravljen na prostoru BiH – s ponosom govori Bešlić.

Posljednje tri godine su putem firmi iz EU, sa kojima sarađuju, plasirali proizvode u države Evropske unije, UAE, Koreje, Amerike, Kine, itd.

– Brzo smo rasli. U drugoj godini poslovanja imao sam 50 mladih ljudi u proizvodnji. Poslije izlaska njemačke kompanije iz sestrinske firme, odlučio sam da zadržim uposlenike i usavršim sopstveni proizvod. Jedinstveni smo na bh.tržištu, ali i regionalno, naravno da planiramo u narednom periodu proširiti kapacitete i osposobiti nove kadrove koji će moći odgovoriti zahtjevima kupaca iz EU, ali i pristupiti usavršavanju i razvoju bh. brenda, vatrogasnog vozila – navodi Bešlić.

Osim vatrogasnih vozila, kompanija “Su-Ad” proizvodi razne konstrukcije za vatrogasna i tehnička vozila za firme iz EU, kontejnere raznih vrsta za njemačko, švicarsko i bh.tržište. Od ove godine imaju u ponudi i remont vatrogasnih vozila za bh.tržište.

– Cilj mi je i želja da svaki grad, općina, mjesna zajednica ima barem jedno navalno vozilo koje će biti u službi građanima naše domovine. Novi projekti su procesi, za što često nedostaju sredstva da se usavrše. Često su ljudi od ideja prepušteni sami sebi, osjetio sam to najbolje na sopstvenoj koži. Put do cilja je veoma trnovit – navodi on.

Epidemija Covid-19 imala je i još ima negativan utjecaj na sve sektore u društvu, pa tako i na privredu. Taj problem nije zaobišao ni kompaniju “Su-Ad”.

– Epidemija COVID -19 je zaustavila kompletnu proizvodnju. Firma “Su-Ad” d.o.o je izvozno orijentisana. U vremenu pandemije sve je stalo, sve naružbe obustavljene, bez nagovještaja koliko dugo bi trenutna situacija mogla potrajati. Skoro da smo tri mjeseca pauzirali, to je mnogo uticalo na razvoj poslovanja. Ipak, na kraju godine smo poslovali pozitivno, i to je jako bitno – ističe Bešlić.

Bosna i Hercegovina ima izuzetno talentirane ljude, ali da bi privatni sektor postigao veći napredak, Bešlić smatra da država mora prepoznati bh. proizvod.

– Država Bosna i Hercegovina mora i treba pomoći ideju razvoja sopstvenog proizvoda kao što to čine druge države, Turska naprimjer. To je jedino i pravo rješenje za napredak bh. privrede. Moramo jačati domaću proizvodnju – poručio je Suad Bešlić, vlasnik kompanije “Su-Ad” u intervjuu za Fenu.

Kaže da smo svjedoci svakodnevnim problemima sa kojima se susreću vatrogasci u cijeloj državi. Uslovi u kojima rade ti heroji su teški i prepušteni su često raznim donacijama vozila, koja nisu ni za upotrebu.

– Neophodno je da država stane u zaštitu svojih građana, da vatrogasce opreme najmodernijim vatrogasnim vozilima domaćeg proizvođača, novac i talentirani ljudi će ostajati u državi, a građani će se osijećati mnogo sigurnije, od požara i vremenskih neprilika – dodao je Bešlić.

