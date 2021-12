Ivo Komšić: Nema razlike u politikama SNSD-a i HDZ-a

„Oni stalno govore (međunarodni pregovarači op.a.) o nekim ustupcima koje bi oni sada dali ovim nacionalistima koji zapravo razaraju ovu državu.

Imamo neslaganje oko prve premise kada je to u pitanju. Jesmo li mi za ovu državu ili nismo?“, komentira za BHRT član Upravnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća (HNV) u Bosni i Hercegovini Ivo Komšić vijest koju niko nije potvrdio, ali ni demantirao, da se vode razgovori o podjeli Bosne i Hercegovine.

Komšić smatra kako je BiH nemoguće podijeliti, te da iskreni pregovori lako mogu donijeti dogovor o funkcionalnoj državi, te da oni koji bi dijelili Bosnu i Hercegovinu imaju problem jer je teško odabrati način i oblik podjele, kazao je u intervjuu „Jedan“.

Komšić zamjera domaćim pregovaračima koji ponavljaju:“Nisam za tu državu, ta država mora nestati, ona nema budućnosti“, kao i strancima zbog teze da što god dogovore domaći političari, oni će to podržati.

„To je teza koja unaprijed legitimira podjelu države, ako do nje može doći. Biva, ako se vi dogovorite, mi ćemo prihvatiti, pa izvolite, vi je podijelite. A kako se možemo dogovoriti? Kako se možemo dogovoriti na premisama koje su u sukobu jedna s drugom? Mi želimo ovu zemlju funkcionalnu, racionalnu, evropsku, demokratsku itd, a oni to neće, kakav je tu dogovor, o čemu se tu radi? Da mi odustanemo, koji želimo ovo što želimo, od tih svojih principa, a da prihvatimo njihove principe. A njihovi principi vode u rat“, kategoričan je Ivo Komšić.

Ne vjerujem pregovaračima

Ivo Komšić ne vjeruje sadašnjim međunarodnim pregovaračima jer, kaže, pregovore vode u pogrešnom pravcu. Greška je, smatra on, pregovaranje sa liderima nacionalnih stranaka koji žele razgovarati sa strancima kao lideri naroda.

„Ja ne razumijem strance. Ne razumijem predstavnike Evropske unije i američke administracije koji dolaze ovdje i prihvataju tu koncepciju. Pa ta koncepcija nas 26 godina drži da se ne možemo pomaknuti s mjesta. Čak idemo nazad. Ta koncepcija je pogrešna. Mi imamo tu koncepciju u funkcioniranju naše vlasti“, smatra Komšić.

Nema razlike u politikama SNSD-a i HDZ-a u ovoj fazi pregovora

Gost intervjua „Jedan“ smatra da sada nema razlike između politika SNSD-a Milorada Dodika i HDZ-a BiH kojeg vodi Dragan Čović. Podsjetio je i na nedavnu izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da se Srbija i Hrvatska 90 posto slažu kada su u pitanju politički potezi prema Bosni i Hercegovini.

„Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju oni se slažu 120 posto… To je kontinuitet te politike i ne kriju oni to. Čović kaže da on provodi politiku „Herceg Bosne“. Herceg Bosna je napravljena da se provede projekat iz Karađorđeva koji su dogovorili Milošević i Tuđman. Kao što se u Hrvatskoj vladajući HDZ ne odriče Tuđmanove politike, Plenković kaže da je nastavljač Tuđmanove politike HDZ-a. Mogu oni raditi u Hrvatskoj šta god hoće, baš nas briga. Problem je što se ta politika odnosi na Bosnu i Hercegovinu i ona je dobila svoju ocjenu, procjenu, haškim presudama. Haški sud je presudio da se radi o zločinu. To je zločin“, govori za BHRT Ivo Komšić.

Memorandum SANU i na njega naslonjeni Hrvati

Srpski političari u Bosni i Hercegovini, smatra Komšić, ponašaju se u skladu s novim, trećim Memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

„Tamo im je propisano: Morate negirati Bosnu i Hercegovinu, morate pokazivati da Bosna i Hercegovina nije moguća, morate blokirati sve institucije, ne smijete pominjati ime Bosna i Hercegovina. I pogledajte, oni se tačno tako ponašaju“, govori Ivo Komšić.

Plan Memoranduma kvare Hrvati koji ne žive na prostorima zapadne Hercegovine, Hrvati koji nisu pristali biti dio politike HDZ-a i smetaju u provođenju ovog plana, smatra Ivo Komšić i pojašnjava.

„Smetaju im bosanski Hrvati. Smetaju im sarajevski Hrvati. Smetaju im Hrvati iz Travnika, iz Novog Travnika, iz Busovače, Viteza i da ne nabrajam. To su oni Hrvati koje oni ratom nisu mogli pokrenuti. Jedan dio su pokrenuli pa ih smjestili u Bobanovo i Šuškovo selo, ali zadnji popis je pokazao, da većina Hrvata u Bosni i Hercegovini živi izvan zapadne Hercegovine…Oni hoće tu podjelu da naprave među nama i onda bosanske Hrvate treba iseliti, jer mi smo „remetilački faktor“ za HDZ-ovu politiku iz Hrvatske i onu koju vodi Dragan Čović“, smatra Ivo Komšić.

Komšić tvrdi da razumije srpski projekat Velike Srbije, koji ima svoju historiju i stalno traži priliku za realiziranje. Ako se neće moći povući liniju od Karlobaga do Virovitice, dobro dođe i ona povučena negdje u u Bosni i Hercegovini, kaže Komšić.

„Ja ne razumijem hrvatsku politiku koja ide na ruku toj politici: To radi ta politika, straši bosanske Hrvate da odu odavde, da napuste, govore im kako nemaju perspektive, kako će se država raspasti. Ljudi polako odlaze, jer ako bi se ispraznila Srednja Bosna od Hrvata onda, to je glavna teza, treba ostaviti Bošnjake sa Srbima da žive i neka onda Srbi završe taj posao s njima. Dvostruko je opasna ta teza, i za Hrvate i za Bošnjake. Nažalost, u Hrvatskoj to ne vide. Po toj logici, oni će imati rakete na Uni, u Bosanskoj Kostajnici. To je 70 kilometara udaljeno od Zagreba i 150 kilometara daleko od Beča. Je li to hrvatska politika koju ona vodi u okviru Evropske unije?“ navodi Komšić.

Iza Principa za promjenu Ustava BiH stoji skoro 50 hiljada ljudi

Zbog svega što se dešava u Bosni i Hercegovina i „igara“ koje se oko nje vode, nevladine organizacije Hrvatsko narodno vijeće (HNV), Srpsko građansko vijeće (SGV), Vijeće kongresa bošnjakih intelektualaca (VKBI), te Forum parlamentaraca predložili su Principe za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine.

„Ne može niko zanemariti 50.000 ljudi koji stoje iza neke ideje i iza neke akcije. Ovo je društveno politička akcija. Ne vjerujem da ijedna stranka danas u Bosni i Hercegovini može skupiti toliko potpisa za neku svoju ideju. A značaj toga je što se radi baš o građanima. To su građani koji su vjerovatno članovi mnogih stranaka, ali su prepoznali da su principi dovoljno jasni, da je dovoljno široka platforma na kojoj se mogu ujediniti, ne samo građani nego i političke stranke“, ističe Komšić.

Ipak, Ivo Komšić je svjestan da predstavnici nekih politika možda prihvatiti predložene principe. Ali većina u BiH će to prihvatiti, jer su principi dovoljno široki.

„Samo se traži da se poštuju temeljini principi na kojima bi trebala Bosna i Hercegovina da funkcionira, da se poštuju odluke našeg Ustavnog suda, da se poštuju odluke Međunarodnog suda za ljudska prava. Deklarativno, niko nije protiv toga. Neće se niko izjasniti da je protiv toga, ali je problem što oni koji bi to trebalo da provedu, ne provode“, kaže u intervjuu „Jedan“ član Upravnog odbora HNV-a BiH Ivo Komšić.

Intervju „Jedan“ na programu je večeras od 20 sati.

Autor: Vijesti.ba / BHRT