Ivanić: Zaista ne vidim šta nekome može biti problem u “mini Šengenu”

– Ogroman je izazov pred novim sazivom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH), jer je ono što je prethodni saziv radio zaista prelazilo sve moguće granice”, rekao je gostujući u programu BHRT-a bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.

– Sjećate se da je ta Komisija ranije odbijala svaki pokušaj da se ponovo prebroje glasovi, jer je bila dio manipulacija. Ja se nadam da će novi saziv nešto učiniti, a tu ima nekoliko stvari koje je vrlo lako moguće uraditi. Vidjeli ste, recimo, u Crnoj Gori, panoi su okrenuti prema članovima biračkog odbora tako da oni mogu vidjeti da li neko vadi listić iz džepa ili, eventualno, slika listić da bi dokazao nekome kako je glasao. Sve je to vrlo jednostavno moguće uraditi bez ikakvog problema ako neko želi”, kazao je Ivanić, dodavši:

– Mislim da je novi saziv zaista pred velikim izazovom i oni, ako misle nešto uraditi, onda je zaista krajnje vrijeme da počnu, od registracije birača, preko ovog silnog broja partija i kandidata koji su se prijavili. Ako se ne varam, u nekim opštinama u Republici Srpskoj je prijavljeno preko osamdeset pet lista, što sasvim jasno govori da je to, ustvari, bila kupovina biračkih odbora, a nikako kandidatske liste”, smatra on.

Govoreći o ulozi tužilaštva u sankcionisanju eventualnih izbornih nepravilnosti, Ivanić je rekao da je sasvim jasno – “dovoljno je da pogledaju šta je bilo ranijih godina pa će vidjeti da je veliki broj listića išao na istu adresu”.

– Nemoguće je da ljudi sa različitim prezimenima se prijave na isti stan. To je više nego jasno, ja znam pouzdano da je takvih stvari bilo. Moj poziv njima je da, prije svega, provjere telefone koji su ostavljani, da obavezno naprave tender za isporuku glasačkih listića, posebno tamo gdje je najviše, ja mislim da je to Srbija i Hrvatska, da obavežu te koji će isporučivati da imaju dokaz o ličnoj karti čovjeka koji je primio, da objave spisak glasača koji je registrovan vani. Ja vas uvjeravam da je bilo puno zloupotreba, da su ljudi dolazili do ličnih karata pojedinaca i da su registrovani da gladsaju vani pojedinci koji žive i rade u BiH, a to ne znaju. Dakle, čitav niz napora se mora učiniti da bi se koliko-toliko spriječile manipulacije, a to je, ako ima volje, moguće”, uvjeren je Ivanić.

On je rekao da su kritike HDZ-a BiH i SNSD-a i njihovo odbijanje da prihvate novi saziv CIK-a samo znak da su izgubili jednu važnu polugu vladanja.

Upitan za mišljenje o “mini Schengenu”, jednoj od top-tema bh., ali i regionalne javnosti posljednjih sedmica i o tome da li će Bosna i Hercegovina pristupiti toj skupini, Ivanić je odgovorio da ne zna i da to ovisi o odluci njenih političkih elita.

– Ja ne vidim nijednu negativnu stranu pojednostavljivanja trgovine u regiji, jer zaista ne vidim šta može nekome biti problem. Kamo puste sreće da se to ne drži samo u okviru regije nego da to važi, recimo, i sa zemljama Evropske unije, ali jasno je da u prvoj fazi treba to da postoji kao neki regionalni prostor. To, u principu, znači da će nepotrebna zadržavanja na granicama da se skrate i ne vidim zašto bi neko imao nešto protiv toga. Ja, iskreno, mislim da je to dobra stvar i neki negativni stavovi koji su prije godinu dana se imali prilike iz Bosne i Hercegovine čuti, nadam se da su prošlost i da treba da uđemo u takvu jednu zonu. Čak bih rekao da je interes BiH da bude jedan od motora formiranja ovakve institucije, zbog svog položaja, pa ako hoćete, i zbog strukture privrede jer njoj ta regionalna trgovina itekako odgovara”, uvjeren je Mladen Ivanić.

