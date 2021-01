Ivanić o Dodikovim ispadima: Sve je to fuj!

Bivši član Predsjedništva BiH i počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić gostovao je na Hayat televiziji gdje je, između ostalog, govorio i o predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i njegovim “ispadima”.

Kako kaže, ne može da shvati vrstu priče o prezimenima, koju je čuo od Milorada Dodika i drago mu je jer nije učesnik ovih čudnih događaja.

– Moj osnovni komentar je fuj. Sve ovo što sam imao priliku da slušam. Bavljenje porodičnim životom ljudi. Ta priča, to je ispod svakog ljudskog a pogotovo političkog nivoa. Ne mogu da shvatim šta sada u njegovom okruženju rade ljudi koji su i sami u mješovitom braku. Ne znam kako ovo mogu da gledaju Špirić, Radmanović, pa i gospođa Cvijanović. Ovi ljudi su isprepadani i protiv samih sebe idu toliko daleko da mogu da ćute na ove brutalne, odvratne i primitivne napade, a to sve govori koliko je Dodik slab i jadan – kazao je Ivanić.

Skandal i blamaža

Istakao je da se Dodik neće izvinuti, jer on to ne zna.

Što se tiče rada saziva CIK-a, Ivanić kaže da HDZ I SNSD nemaju više uticaj koji su imali i CIK nije partijska organizacija.

– Niko nema tu nikakav autoritet ni moć. Ovaj saziv je mnogo profesionalniji, mnogo se više bavi svojim poslom i spremniji su da uđu u neke ozbiljnije poslove. To je ono što Dodika boli, jer nema više kontrole nad CIK-om. On će sve poteze pokušati prebaciti, ali to je već dosadilo. Ta njegova priča je toliko izlizana da niko ozbiljan u nju više ne vjeruje – kazao je Ivanić.

Povodom afere “Ikona”, Ivanić očekuje da institucije BiH pokažu šta hoće i mogu da urade na tom planu.

– Evidentno je da je u pitanju skandal koji je posljedica činjenice da Dodik sve zna, pa i to zna, i šta je umjetnost i šta je protokol, i koronavirus… A kad čovjek zna onda ništa ne zna. Samo potpuna neznalica bi mogla sebi dozvoliti ovakav skandal i blamažu. Očekujem da jasan stav daju nadležne institucije – istakao je Ivanić.

Nije očekivao pobjedu Stanivukovića

Ivanić smatra da nije još došlo vrijeme za nove ustavne promjene, ni unutar BiH, ni na međunarodnom nivou te da BiH neće odjednom postati ključni prioritet SAD.

Što se tiče preustroja vlasti u manjem bh. entitetu, Ivanić ističe da je to još nemoguće.- Mislim da je još uvijek snaga velikog broja sitnih partija, još uvijek tolika da imaju većinu, ali se sve to krnji. Zbog toga Dodik i nastupa ovako jer osjeća da je nemoćan. Dodik da ima neku vrstu sigurnosti i moći ne bi se bavio ovakvim riječnikom i ove teme nametao. Očito pokazuje duboku nervozu. Mnogo toga zavisi od toga šta će se događati u samom SNSD-u, i koliko je i tamo veliko nezadovoljstvo. Itekako ga boli pobjeda Stanivukovića u Banjoj Luci. Očito da ga je duboko pogodilo i on to nije očekivao – kazao je Ivanić.

