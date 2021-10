Ivanić: Dodik je prelomio, više nema povratka nazad

Priča o otcjepljenju ustvari njega čini pobjednikom na političkoj sceni u Republici Srpskoj. Vidim da posljednji potezi opozicije u RS-u govore da se ipak izvlače iz tog nekog lažnog patriotskog zagrljaja u koji ih je Dodik uvukao, mada to što Dodik radi nema nikakve veze sa patriotizmom, to je direktno obijanje vlastitom narodu o glavu – kazao je on u gostovanju na Federalnoj televiziji.



Mladen Ivanić, počasni predsjednik PDP-a, smatra da Milorad Dodik nema podršku za unutrašnje cijepanje zemlje.

Ali stil priloga koje sam maloprije čuo mu daje neku vrstu političke argumentacije. Vidjeli ste, Republika Srpska, Beograd, vrlo negativno, čak ni Hrvatska nije spomenuta u nekom tvrđem kontekstu a mislim da tu trenutno postoji daleko više razloga. Takav pristup i takva filozofija, a ona se vrlo često razvija od ključnih političkih lidera, pa i medijski, daje njemu argumentaciju. Kada bi tu bilo puno više izbalansiranijeg pristupa i normalnijih rasprava o stvarima, Dodik bi izgubio svaki argument i značaj. Dakle, ja mislim da je on sad prelomio, da on više nema povratka nazad. Ne mogu da osjetim još do koje granice, ali on će sasvim sigurno ići u pravcu stvaranja političkog ambijenta da će se tu nešto događati. Kakve će posljedice tih događanja biti, da li će ih uopšte biti, u ovom trenutku je to vrlo teško reći.

Ističe da će najveću žrtvu platiti građani RS.

Ne mislim da će tu biti nekih velikih sukoba, ali će biti izolacije, trgovinskog bojkota, trgovačkog bojkota. Biće nekih mjera koje će manje osjetiti političari.

Autor: Hayat.ba