Ivanić: Davor Dragičević ima moju podršku

Davor Dragičević ima moju podršku. Ali pošto sam ja protivkandidat gospodinu Dodiku, moje pojavljivanje je posebno osjetljivo. Ja bih volio da odem i dam podršku, ali ne želim da pokvarim tu čistotu koju ima pokret ”Pravda za Davida”.

Ovo je odgovor srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića na pitanje magazina ”Buka” šta očekuje od 5. oktobra i da li će doći da podrži Davora Dragičevića u borbi za pravdu i istinu.

”Imao sam priliku da komuniciram sa Davorom u par navrata i rekao sam mu da ću braniti njihovo pravo na protest. I čak sam optužen da sam nosilac državnog udara od strane medija pod kontrolom vladajućih. Ja sam sve vrijeme tvrdio i učiniću sve da zaštitim njihovo pravo na istinu”, kaže Ivanić.

Ivanić tvrdi da je protest nevjerovatno sociološki značajan događaj, posebno za Republiku Srpsku.

”Da je neko rekao da će grupa ljudi biti u stanju da protestuje više od šest mjeseci, ne bih vjerovao. Nema u Srpskoj političara koji je u stanju da skupi toliko ljudi koliko je Davor uspio da skupi. Mislim da je autonomnost tog pokreta najvažnija stvar. Ako bude pokušaja da se nasilno to prekine, ako bilo ko pokuša da ih rastjera, ja ću prvi biti koji će stati tamo, pa nek tuku i mene. Ali ne vjerujem da će do toga doći. Mislim da su svi ti ekstremi koji su to mislili – odustali”, rekao je Ivanić.