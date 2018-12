Italija bruji o autogolu godine i pita se je li ovo smiješno ili sumnjivo

Filipo Perućini (Filippo Perucchini), golman Askolija, neočekivano je postao tema dana u nogometnoj Italiji. Jer niko ne očekuje da se priča o golmanu osrednjeg drugoligaša.

Perućini je ipak okupirao pažnju novinara i ljubitelja nogometa na društvenim mrežama zbog iznimno bizarnog načina na koji je samom sebi zabio gol u 17. kolu na gostovanju kod Palerma, lidera Serije B.

Palermo je pobijedio 3-0, ali prvi gol koji mu je poklonio protivnički golman zaista je poseban.

Golman Askolija primio je loptu pred svojim golom, gdje se pritiska protivničkog igrača riješio tako da je krenuo prema golu i poslao loptu u vlastitu mrežu.

In Serie A, Ascoli's goalkeeper did this against Palermo. 😂 pic.twitter.com/NeRdREbbjt