Ispovijest mladića kojeg su brutalno pretukla dvojica policajaca u Mostaru

Slaven Blažević, kojeg su u subotu, 10. travnja u 23:03 sati, brutalno pretukla dvojica policajaca u Mostaru govorio je o detaljima i razlozima napada koji je zgrozio cijelu Bosnu i Hercegovinu i regiju.

“Bio sam kod prijatelja u susjednoj zgradi i pješačio prema svojoj zgradi. Na putu prema kući primijetio sam da se zaustavlja policijsko vozilo malo podalje od mene. U tom trenutku sam požurio ući u zgradu svjestan da sam prekršio mjeru zabrane kretanja i kako bi izbjegao moguću kaznu. No međutim, policajci su me sustigli točno ispred zgrade. Dalje se na snimci vidi sve što se dogodilo. Ispričao sam se što sam prekšio policijski sat, ponudio da platim kaznu no oni su krenuli s udarcima. Nakon toga odveli su me u policijsku stanicu. U policijskom vozilu sam im već u nekoliko navrata napominjao da se ne osjećam dobro. U policijskoj stanici su napisali prekršajni nalog na kojem je pisalo da sam prekršio pravilo kretanja. U prekršajnom nalogu nigdje nisu spomenute ozljede, samo piše da sam prekršio kretanja od 21 do 5 sati. Nakon što su napisali prekršajni nalog pustili su me da idem kući pješke”, kazao je Slaven za Pogled.ba.

“Na CUM-u su evidentirane ozljede glave, udarci po tijelu…”

Na upit da li tražio da ga odvezu na CUM zbog nanesenih ozljeda, Slaven odgovara potvrdno.

“Samo su mi rekli da idem kući. Pušten sam da šetam gradom i na taj način opet kršim policijski sat, svjestan da me opet može netko zaustaviti i ponovo legitimirati. Nakon toga otišao sam na hitni pregled, sam, jer se nisam osjećao dobro. Čak sam, dok sam hodao do kuće, povratio nekoliko puta…”, kaže Slaven.

“Na CUM-u su evidentirane ozljede glave, udarci po tijelu…”, govori za Pogled.ba.

“Mogu samo reći da mi je drago što su prije svega sve zabilježile kamere, jer da nisu, vjerojatno ništa od ovoga ne bi bilo. Zahvaljujem svim građanima koji su izrazili podršku i nadam se da će ovo otići u pravom smjeru”.

Slaven je potvrdio da je angažirao i odvjetnika, odnosno da pokreće privatnu tužbu protiv dvojice policajaca.

Oglasio se MUP HNŽ

Podsjetimo, povodom policijskog nasilja koje se dogodilo u Mostaru oglasio se i MUP HNŽ.

Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ najoštrije osuđuje brutalni napad policijskih službenika koji se dogodio 10. travnja u 23:03 sati, a za kojega nema opravdanja. Radi se o klasičnom primjeru prekoračenja ovlasti i policijskog kodeksa zbog čega se duboko ispričavamo cjelokupnoj javnosti, a posebice mladiću prema kojem se postupalo.

Dvojica policijskih službenika su odmah udaljeni sa dužnosti, pokrenuta je unutarnja istraga u kojoj će se istražiti svi aspekti ovakvog ponašanja, te utvrditi postojanje elemenata kaznene odgovornosti policijskih službenika. Početna informacija o događaju je proslijeđena Tužiteljstvu HNŽ-a.

Ovakvom ponašanju i ovakvim osobama ne može i ne smije biti mjesto među policijskim službenicima – navodi se u informaciji za javnost.

Autor: N1