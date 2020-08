Iskočio voz iz šina, na licu mjesta više od 30 vozila hitne pomoći (VIDEO)

Službe za hitne intervencije poslate su na lokaciju u blizini Stounhevena, u Škotskoj, gdje je voz iskočio iz šina, javio je BBB.

Oko 30 vozila Hitne pomoći i medicinski helikopter su na licu mjesta, a ekipe i dalje pristižu.

Na mjestu događaja podiže se dim. Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih.

Oluje praćene grmljavinom i obilnom kišom izazvale su poplave i poremećaj saobraćaja u mnogim dijelovima centralne i istočne Škotske.

Željeznička kompanija saopštila je da vodi istragu o ovom događaju.

