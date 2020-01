Iran priznao: Srušili smo avion u kojem je poginulo 176 ljudi

Vojska Irana zvanično je priznala da je oborila ukrajinski avion i time uzrokovala smrt 176 osoba. Riječ je o “ljudskoj grešci”, navodi se u saopćenju objavljenom na iranskoj državnoj televiziji. Istaknuto je i da je letjelica slučajno pogođena i da će odgovorni biti kažnjeni.

Inače, Iran je danima negirao odgovornost za rušenje ukrajinskog putničkog aviona “Boing 767” sa 176 putnika koji je u srijedu ujutro poletio iz Teherana.

Zbog nenamjernog rušenja aviona iranski ministar vanjskih poslava Džavad Zarif (Javad) izrazio je duboko žaljenje, izvinjenje i saučeće porodicama žrtava. On je istakao kako je ljudska greška u vrijeme krize koju je izazvao avanturizam SAD-a dovela do incidenta.

Predsjednik Irana Hasan Rohani objavio je kako Iran žali zbog ove katastrofalne greške i izrazio saučešće porodicama žrtava. On je najavio nastavak istrage kako bi se utvrdila odgovornost za “neoprostivu grešku”.

Treba istaći i da američki, kanadski i britanski zvaničnici prethodno su naveli da je “vrlo vjerovatno” da je iranska protivavionska raketa oborila avion, usmrtivši svih 176 putnika i članova posade, uz pretpostavku da je napad mogao biti greška.



Avion je oboren samo nekoliko sati nakon što je Iran izveo balistički raketni napad na iračke vojne baze u kojima su smještene američke trupe, usred sukoba sa Vašingtonom zbog napada američkog drona u kojem je ubijen iranski general Revolucionarne garde Kasem Sulejmani.

Podsjetimo, među putnicima poginulim u avionskoj nesreći u Iranu bila su 82 državljana Irana i 63 Kanađana, kao i državljani Ukrajine, Švedske, Afganistana, Njemačke i Velike Britanije. Poginulo je 11 Ukrajinaca, među kojima devet članova posade, 10 državljana Švedske, četvoro putnika iz Afganistana, troje iz Njemačke i troje iz Velike Britanije. (Autor: Avaz.ba)

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔