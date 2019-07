Inzko u Potočarima: Ratko Mladić je rekao da se u BiH dešava genocid

“Pa kako ćemo to objasniti svijetu, ljudi to je genocid”. Počelo je i završilo se ovdje u Srebrenici, a nastavlja se sa negiranjem genocida, kazao je u Potočarima visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko.

Ljudi zaboravljaju da je Ratko Mladić sam rekao da se u Bosni i Hercegovini dešava genocid. Kada je Radovan Karadžić govorio o etničkom čišćenju 1992. godine Mladić je rekao: “Pa kako ćemo to objasniti svijetu, ljudi to je genocid”. Počelo je i završilo se ovdje u Srebrenici, a nastavlja se sa negiranjem genocida, kazao je u Potočarima visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko.

U kakvom ambijentu BiH dočekuje ovu godišnjicu?

Rekao bih kada poredimo ekonomiju, koja ima solidan rast od 3 posto, političke prilike su manje dobre. Ali danas kada smo u Srebrenici vidim da ljudi ne zaboravljaju svoje najmilije, došli su masovno.

Genocid se konstantno negira. Da li će te se zalagati za donošenje zakona o negiranju genocida?

Zalagat ću se, apsolutno, da se u Parlamentu Bosne i Hercegovine donese zakon o negiranju genocida. Iduće godine ćemo sigurno imati takav zakon na 25-godišnjicu genocida. Ja već radim na tome.

Očekujet li da će te naići na otpor?

Koliko god mi pričamo o tome to su činjenice. Dva međunarodna suda su presudila da se desio genocid. U Haagu ima blizu dva milion dokumenta i blizu 100 svjedoka koji potvrđuju da se desio genocid. Neki žele da nije toga bilo, kao da mi kažemo da nije bio holokaust. Toga nema u civilizovanom svijetu.

Da li se politizira situacija sa Srebrenicom?

Ima i toga, uglavnom ljudi imaju pijatet prema žrtvama. Moramo imati poštovanje sa sve nevine žrtve.

Može li 700 godina kazne za zločine i genocid u Srebrenici biti svojevrsna satisfakcija porodicama žrtava?

Do neke mjere. Mrtve ne možemo vratiti u život. U toku ovih procesa u Haagu oni su tamo utvrdili istinu, potpuna pravda je nemoguća, ali istina se može dokazati.

Autor:Slobodna-bosna.ba