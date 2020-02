Inzko: Sve više članica PIC-a je za bonske ovlasti

Visoki predstavnik Valentin Inzko smatra da su Milorad Dodik i NSRS prešli crvenu liniju, ali i da je spreman reagovati.

Ipak to bi uradio tek uz saglasnost Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC).



Inzko je otkrio da su države Kvinte uvijek bile za korištenje bonskih ovlasti, ali i da su druge države za to ako ništa drugo ne bi pomoglo.



– U PIC-u je u toku novo razmišljanje i sve više članica misli da treba koristiti bonske ovlasti, ali odluka još nije donesena. Osim Rusije ima unutar PIC-a još država koje misle da su najbolja domaća rješenja. I ja isto mislim, i to su države koje vjeruju u domaća rješenja, ali vam neću javno kazati koje su. Sve te države misle dobro za BiH. U PIC-u ima 11 ili 12 država, neke su više, a neke manje za korištenje bonskih ovlasti”, rekao je Inzko za Al Jazeeru Balkans.



Osvrćući se na današnju izjavu lidera SDA, SBB-a i DF-a, Inzko kaže da je crvena linija kada neko kaže da neće poštovati odluke Ustavnog suda BiH, konkretno ovu posljednju o poljoprivrednom zemljištu.



– Zamislite kada bi neko na otoku Korzika rekao da neće poštovati odluke Ustavnog suda u Parizu. Macron bi odmah poslao vojsku, rekao je Inzko i dodao:



– Izetbegović je rekao da prvo treba da reaguje Tužilaštvo BiH, a znamo ko je predložio ovih osam zaključaka u NSRS, znamo ko je bio prisutan. Krajnje bi bilo vrijeme da domaće institucije urade svoj posao, a ako neće onda uvijek postoji mogućnost da u međunarodnoj zajednici nađemo zajednički jezik, kazao je Inzko.

Autor: Vijesti.ba / Al Jazeeru Balkans