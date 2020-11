Inzko: Spreman sam nametnuti Zakon o negiranju genocida (VIDEO)

Dejtonskim mirovnim sporazumom u Bosni i Hercegovini najsnažnija institucija postao je Ured visokog predstavnika. Bonskim ovlastima, uvedenim krajem 1997. na sjednici Vijeća za implementaciju mira u OHR-u je objedinjena izvršna, sudbena i zakonodavna vlast.

U početku su tzv. bonske ovlasti korištene za nametanje brojnih odluka, ali se posljednjih godina gotovo i ne koriste. Umjesto toga, stižu inicijative za zatvaranje OHR-a.

Gostujući na Al Jazeeri, Valentin Inzko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, najavio je da bi uskoro mogao donijeti neke dugo očekivane odluke.

Između ostalog, kako je naveo, spreman je nametnuti Zakon o zabrani negiranja genocida u BiH.

“Sve evropske zemlje imaju Zakon o zabrani negiranja holokausta, u mojoj zemlji je jedan engleski historičar dobio tri godine zatvora jer je rekao da holokaust ne postoji”, kazao je Inzko.

Na pitanje zašto to nije učinio do sada, Inzko je kazao da godišnjica traje godinu dana i da to treba riješiti.

Ukoliko taj zakon ne bude usvojen do 11. jula 2021. godine, Inzko je kazao da ga je on spreman nametnuti.

“Da budemo potpuno jasni, ja sam spreman”, rekao je Inzko.

Podsjećanja radi, Inzko je najavio da će BiH ovaj Zakon dobiti u 2020. godini, ali to se još nije dogodilo.

