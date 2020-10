Inzko: Evropske sudije su blagoslov za ovu zemlju

Često imamo dobre pravnike, dobre sudije i tužioce, ali oni ne mogu da dođu na vodeća mjesta, gdje bi trebali da budu, ocijenio je u intervjuu za današnje Oslobođenje visoki predstavnik Valentin Inzko.

Po njegovim riječima, u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) treba napraviti reforme, da bi u VSTV-u zaista bili imenovani najbolji tužioci i sudije.

– Međunarodna zajednica bi trebala dati dobre savjete, jer sudska i tužilačka vijeća postoje u nekim drugim državama, gdje se imenuju sudije i tužioci u parlamentu, ali kod nas imamo VSTV. Preporuke postoje, analize postoje, treba samo primjena. To jeste političko pitanje, ali svi žele u Evropu. Predsjedništvo BiH je bilo u Bruxellesu ovih dana dva puta i pričati o nekim vrijednostima, jedini dokaz tome je da se to provede. Oni su svjesni šta se desilo u Hrvatskoj, tamo je jedan premijer u zatvoru, neki još ministri su u zatvoru, u Rumuniji je hiljadu ljudi u zatvoru, političari, biznismeni i ta državna tužiteljica koja ih je tamo poslala sada je tužiteljica Evropske unije! Znači, oni su prepoznali njen rad i dobila je posao u Bruxellesu. Takve stvari trebaju Bosni i Hercegovini – rekao je Inzko.

Komentirajući oprečna mišljenja o stranim sudijama u Ustavnom sudu BiH, kazao je da su strane sudije “fantastična stvar”.

– Ja ih ne zovem strane sudije, nego evropske sudije. To su sudije iz evropske zajednice, a jedna sudinica iz Ustavnog suda BiH ranije je sjedila u Evropskom sudu za ljudska prava, tamo gdje se odlučivalo o predmetu Sejdić-Finci. Znači, i tu odluku su donijeli stranci. I ja kao Austrijanac, ako je u Evropskom sudu donesena odluka, reći ću da su to stranci, ali svejedno je to jer moramo poštovati ustav i zakone. Irelevantno je da li je sudac strani ili domaći. Ali, neki političari ovdje ne žele nikakvo sudstvo! Ne evropske sudije, one su blagoslov za našu zemlju i neka ih jako dugo. Donose standarde. Ova Njemica koju sam spomenuo, ona je profesor, studirala je u Americi, govori slavenske jezike – rekao je, između ostalog, Inzko za “Oslobođenje”.

Autor: Fena