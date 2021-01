Inzko: Dodik se pokazao kao kukavica

Gostujući u Danu uživo visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko nazvao je Milorada Dodika “kukavicom” zbog načina uklanjanja ploče sa studentskog doma na Palama, ali i slučaja ikona.

“Dodik se pokazao kao kukavica, nije je skinuo već je zamolio kćerku Radovana Karadžića da to uradi. Isto se pokazalo s ikonom kazavši da je dobio od neke porodice. Mora se mijenjati svijest ljudi. Nema loših naroda, ali ima loših pojedinaca. Ja to mogu reći kao Austrijanac. Mi smo imali puno ratnih zločinaca u Drugom svjetskom ratu. Neki su streljani, neki osuđeni na doživotnu kaznu, ali važno je da se svijest naroda mijenja, da mi nismo ponosni na takve ljude. To treba da se desi ovdje i siguran sam da će se desiti. Da buduće generacije krenu ljepše, oslobođene”, rekao je Inzko.

Za slučaj ikona kazao je kako Interpol i Europol trebaju izvršiti istragu i utvrditi kakvih prekrašaja je bilo. Naglasio je da, kada se iznosi kulturno blago iz neke države, moraju se poštovati procedure i zakoni u uvozu i izvozu te imati potrebne dozvole.

Autor: N1