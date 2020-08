Inter potvrdio mjesto viceprvaka, Roma savladala Juventus u gostima

Inter je večeras u zadnjem kolu Serije A potvrdio poziciju viceprvaka, a Juventus upisao treći poraz u četiri zadnja meča.

Tim Antonija Contea je imao start iz snova u meču protiv Atalante, D’Ambrosio donosi prednost gostima u 1. minutu na asistenciju Younga. Englez upisuje i gol u 20. minutu za 2:0.



U drugom dijelu igre i Alexis Sanchez stiže do pogotka, ali gol Čileanca je poništen zbog ofsajda. Na drugoj strani Gosens propušta šansu da smanji rezultat, njegov šut iz 83. minuta završava pored stative.



Juventusovi nogometaši su poveli protiv Rome golom u petom minutu, Pipita Higuain pogađa na asistenciju Rabiota. Ipak, Vučica do poluvremena daje dva gola za preokret od 2:1. Kalinić postiže gol u 23. minutu dok Perotti realizuje penal u 43. minutu.



U nastavku meča sjajni Zaniolo asistira Perottiju za 3:1 u 52. minutu, što se ispostavilo kao konačan rezultat. Miralem Pjanić nije igrao za Juve zbog suspenzije, dok je kod Rome trener Fonseca odmarao Edina Džeku.



Milan je došao do sigurne pobede nad Cagliarijem. Sve je počelo autogolom Klavana u 11. minutu. Tokom prvog dijela vidjeli smo i rijedak promašaj Zlatana Ibrahimovića iz penala krajem prvog dijela igre.



Ipak, Ibrakadabra se iskupio u nastavku golom u 55. minutu za 2:0, na 3:0 ekspresno povisuje Castillejo samo dva minuta kasnije.



Asmir Begović je meč odgledao s klupe Milana, Rade Krunić nije bio u kadru.



Napoli je s glatkih 3:1 savladao Lazio golovima Ruiza, Insignea i Politana, dok je Immobile bio strijelac za goste.



Rezultati 38. kola:



Brescia – Sampdoria 1:1



Atalanta – Inter 0:2



Juventus – Roma 1:3



Milan – Cagliari 3:0



Napoli – Lazio 3:1

Autor: SCsport.ba