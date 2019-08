Institucije RS mogu donijeti svaku odluku kojom štite svoje interese

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da institucije Srpske povodom blokade koja dolazi iz političkog Sarajeva mogu donijeti svaku važnu odluku kojom bi zaštitile Republiku, institucije i građane.

“Ovo je blokada cjelokupnog političkog života, demokratije, sprovođenja izbornih rezultata, a odnosi se na opstrukciju kojom treba da se stavi van snage ili da se izignoriše izborna volja birača u Republici Srpskoj. To je nešto o čemu treba da raspravljaju institucije Srpske”, rekla je Cvijanovićeva novinarima u Derventi.



Ona je navela da je sve moguće uraditi ukoliko vlasti u Srpskoj prepoznaju da za tim postoji potreba, a definitivno postoji, kako su to rekli srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i mnogi drugi zvaničnici u Republici Srpskoj.



“Dosadilo nam je maltretiranje koje dolazi iz Sarajeva, dosadile su nam sve te izgubljene šanse koje smo mogli da pretvorimo u dobre šanse, mnogi pregovori koji su jalovi i ničemu ne doprinose. Gubite vrijeme, odlazite na sastanke, dogovarate se i na kraju od toga nema ništa”, rekla je Cvijanovićeva.



Predsjednik Srpske kaže da u Sarajevu stvari funkcionišu tako što dođe jedan političar i kaže da nešto može, onda dođe drugi i kaže da to ne može, što je, ocijenila je ona, politička igra u kojoj nema političke pameti.



Cvijanovićeva je podsjetila da Republika Srpska ima stabilne i jake institucije u kojima se raspravlja o svim važnim pitanjima, donose sve važne odluke, utvrđuju prioriteti i, u krajnjem slučaju, definišu mjere za različita pitanja i probleme sa kojima se suočava.

Autor: Srna