Incko: Spreman sam razmotriti Dodikovu ponudu da skinemo ploču s imenom zločinca Karadžića

Studentski dom na Palama nosi ime po ratnom zločincu Radovanu Karadžiću

Valentin Incko (Inzko), visoki predstavnik u BiH, komentirao je u izjavi za “Avaz” poziv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika da zajedno skinu ploču sa Studentskog doma na Palama koji nosi ime po ratnom zločincu Radovanu Karadžiću.

– Ko je tu tablu montirao? Nisam to bio ja. Zašto bih je skidao kada je nisam ni montirao? Međutim, ako će to Dodika dovesti do toga da skine ploču, ako nadležno tijelo donosi odluku o preimenovanju ploče, onda sam spreman da ozbiljno to razmotrim – rekao nam je Incko.

Autor: Avaz.ba