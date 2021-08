Incko: Neki političari trebaju biti zabrinuti, a ne Šmit (VIDEO)

Uoči večerašnjeg prijema u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, povodom dolaska novog visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), novinarima se obratio Valentin Incko (Inzko), bivši visoki predstavnik.

Incko smatra da se njegovom nasljedniku treba dati najmanje 100 dana da bi pokazao kakva je njegova politika.

– Neke stvari se se ovdje odugovlače i po 12 godina. Recimo Sejdić i Finci, to treba ubrzati. Bolje da pitate Šmita. Možda je on mislio na stil rada, ali što se tiče suštine on sigurno neće popuštati. Mislim da neki političari trebaju biti zabrinuti, a ne gospodin Šmit. Gospodinu Šmiru trebamo dati najmanje 100 dana šanse da pokaže kakva je njegova politika i siguran sam da ćete to vidjeti brzo – naveo je Incko. (Autor: Avaz.ba)