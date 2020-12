Igrač Kardifa postigao gol s preko 50 metara (VIDEO)

Na današnjem susretu Čempionšipa između Kardif sitija i Brentforda postignut je nesvakidašnji pogodak s preko 50 metara.

Njegov autor bio je defanzivac domaćina Vil Volks (Will Vaulks) na samom isteku prvog poluvremena.

Golman gostiju je istrčao, Volks je to primijetio i preciznim lob udarcem doveo svoj tim u vodstvo od 1:0.

Na njegovu žalost, gosti su na kraju slavili s 2:3.

