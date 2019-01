Iduće sedmice stiže nova hladna fronta, temperature bi mogle pasti i ispod -16°C

Nakon što smo u u subotu zabilježili velike jutarnje minuse, gdje je na Sokocu izmjereno -17 stepeni, dok je na Bjelašnici bilo stepen toplije (-16), nedjelja protiče u temperaturama oko nule.

No, već od ponedjeljka stiže nova hladna fronta. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se pretežno vedro vrijeme. U ostatku naše zemlje pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Povremeno slab snijeg je moguć ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnje temperature od -10 do -3, na planinama do -16, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -5 do 0, na jugu od 0 do 4 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -8, a dnevna oko -4 °C.

U utorak 08.01.2019., jutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro. Tokom dana porast naoblake. U večernjim satima snijeg se očekuje u većini područja. U Posavini uglavnom bez padavina, a na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguća i kiša.

Jutarnje temperature od -12 do -6, u Posavini i Krajini do -3, na jugu od -3 do 1, a dnevne od -1 do 6, na jugu od 1 do 5 °C, najavljen oje iz Federalnog Hidrometeorološkog zavoda.

Tek od srijede se može očekivati nešto više toplijem vremena i lagani izlazak iz minusa.

