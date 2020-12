Ibrahimović: Prošlog ljeta sam odlučio otići u penziju, a onda se nešto promijenilo

Zlatan Ibrahimović otkrio je u intervjuu za talijanski Sky Sport kako se odlučio penzionisati prošlog ljeta prije nego što se predomislio i potpisao novi jednogodišnji ugovor s Milanom.

“Trener Pioli me pitao što namjeravam učiniti i rekao sam mu da neću nastaviti. Da je dosta. Porodica mi je važna, a ovdje sam sam, ovo je žrtva. U redu je bilo šest mjeseci, ali ne želim ovdje ostati još godinu dana. Pioli mi je rekao da poštuje moju odluku. Sljedeći dan smo opet pričali, rekao sam mu da idem u penziju, da zaboravi na poboljšani ugovor jer mi to nije bitno u ovim godinama. Onda se nešto promijenilo. Nisam htio da mi kasnije bude žao, nazvao sam Milan i odlučio ipak nastaviti, no prvotno sam bio uvjeren da idem u penziju. Već u Manchester Unitedu sam razmišljao o penziji, imao sam 35 ili 36 godina.”

Sigurno ne žali što je ostao jer Milan briljira ove sezone. Ima sedam pobjeda iz devet utakmica i drži vrh Serie A. Zlatan ima veliki utjecaj u tome s 11 golova u 10 utakmica, a od toga je 10 zabio u italijanskom prvenstvu.

“Ide nam dobro. Ne možemo razmišljati o ciljevima i snovima, moramo ići utakmicu po utakmicu. Moramo igrati najbolje što je moguće jer smo mlada ekipa. Ne možemo se opustiti, jedino se moramo sjećati zadnje utakmice.”

Ibrahimović se vratio u Milan nakon sedam godina u prošlom zimskom prijelaznom roku i kaže kako je to vidio kao izazov jer je htio vratiti klub u vrh italijanskog nogometa.

“Umjesto da sam stigao u ekipu koja je već u vrhu, bolje je doći u ekipu i dovesti je u vrh. Da sam se toga bojao, ne bih produžio. Prije 10 godina sam imao drugi status i ego, ali danas imam više iskustva, bolje razumijem situaciju.”

Autor: Indx.hr