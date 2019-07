Ibrahimović postigao het-trik, a onda se obračunao s protivnicima: Idite kući, male ku*vice

Ekipa Los Anđeles galaksija jutros je porazila gradskog rivala Los Anđeles FC 3:2, a opet je u centru pažnje bio, a kod drugi nego Zlatan Ibrahimović.

Šveđanin bh. korijena postigao je het-trik. Gosti su do prednosti stigli u 4. minuti golom iz penala koji je realizirao Karlos Vela (Carlos).

Ipak, samo četiri minute nakon toga, spektakularni Ibrahimović stupa na scenu i postiže fantastičan pogodak nakon driblinga sa 16 metara.

U 56. minuti Ibrahimović je drugi put zatresao mrežu, a pitanje pobjednika riješio je u 70. minuti.

Do kraja je gostujući tim preko Vele u 97. minuti uspio samo smanjiti na 3:2.

Ali, Zlatan ne bi bio Zlatan kada bi se zadržao samo na het-triku. Pobjedu u derbiju MLS lige začinio je provokacijama na račun gostujućih navijača.

-Idite kući, male ku*vice – urlao je Ibrahimović poslije susreta.

