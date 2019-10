Ibrahimović o Gvardioli: Kao trener, on je fenomen, ali kao čovjek…

Odranije je poznato da legendarni Šveđanin Zlatan Ibrahimović ne voli slavnog trenera Pepa Gvardiolu (Joseph Guardiola) zbog svega što se dešavalo dok je Ibrahimović nastupao za Barcelonu.

Ibrahimović je u Barcelonu stigao 2009. godine, ali je zbog Gvardiole klub napustio već narednog ljeta.

Za “Gazzettu dello Sport” Ibrahimović je ponovo govorio o slavnom treneru. Očekivano, nije ga štedio.

-Nikad se nismo suočili, i to njegovom krivicom. Kad bismo se susreli, on se krio od mene. Očekivao sam da se to desi prije nego što sam otišao iz svlačionice. Kao trener, on je fenomen, ali kao čovjek… – kazao je Ibra.

