Ibrahimović mu laktom polomio lobanju: Nesretni fudbaler mora na operaciju!

Los Angeles Galaxy i Los Angeles FC su odigrali gradski derbiji, u kojem je nevjerovatni Zlatan Ibrahimović zabilježio hat-trick.

Njegov Galaxy je nakon preokreta stigao do velikog trijumfa, a meč neće zapamtiti samo švedski fudbaler bh. korijena.

Naime, Zlatan je protivničkog igrača El Mounira bukvalno poslao u bolnicu.

U jednom zračnom duelu Ibrahimović je laktom udario u glavu El Mounira, koji za zadobio ozbiljnu povredu – pukla mu je lobanja i mora na operaciju.

Pogledajte:

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K