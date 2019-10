I u narednim danima Miholjsko ljeto: Temperature iznad prosjeka za ovo doba godine

Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 12 do 16, a dnevna od 21 do 27 stepeni.

Danas će u BiH biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 12 do 16, a dnevna od 21 do 27 stepeni.

U utorak će biti, sunčano. U jutarnjim satima u Bosni magla po kotlinama i uz riječne tokove. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 12 do 16, a dnevna od 21 do 27 stepeni.

U srijedu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne prolazan porast naoblake u Krajini lokalno može usloviti slabu i kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 21 do 27.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, prije podne, je moguća magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 20 do 26 stepeni, prenosi Avaz.ba