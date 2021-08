I Šarović reterira: Tražiti rješenje za izlaz iz krize

Inckovom nepotrebnom odlukom šteta je već napravljena. Pobjednikom se teško neko može nazvati koliko god se trudio da bude.

U proteklih nekoliko dana smo svi rekli što smo mislili reći o ovom slučaju a neki i više nego što je trebalo ali smatram da je vrijeme da se što je moguće prije potrebno da se svi odmaknemo retorike i izjava koje ne vode nikuda osim u slijepu ulicu jer ćemo u suprotnom zakasniti – istakao je predsjednik SDS Mirko Šarović.



Šarović ističe da je u tome odgovornost svih je bez obzira na kojoj su danas podijeljenoj strani.



„Кako god to drugačije gledao Inckovom nepotrebnom odlukom šteta je već napravljena. Pobjednikom se teško neko može nazvati koliko god se trudio da bude. Sva tri naroda u BiH i njeni izabrani predstavnici svojim dobrim odnosima, koji treba da se njeguju, moraju i u ovoj situaciji samo dijalogom da grade budućnost zemlje i svih njenih građana kloneći se huškačke retorike, srljanja i prizivanja retrogradne amosfere koja nikome neće, uvjeren sam, donijeti dobro“ – sugerisao je Šarović.



On kaže da su građani ove zemlje gdje god živjeli umorni od ovih tema ali treba reći da su nezadovoljni sa svojim životima jer loše žive i na žalost lako ih je povesti u lošem smjeru.



„Upravo zbog toga želim da vjerujem da su pripadnici zemalja EU, članice PIК-a ali i sam gospodin Šmit oko pitanja koje nas je duboko podijelilo spremni da rade na stvaranju prije svega bolje opšte atmosfere i spuštanja tenzija ali i da zajedno sa svima nama, relevantnim predstavnicima, imajući uravnotežen pristup prema svim stranama pomognu da dođemo do rješenja koja vode do rješenja i izlasku iz rastuće krize uvažavaju različite argumente strana pa i srpske strane“ – zaključio je Šarović.



On je poručio da vjeruje da je ovakav put jedini ispravan i moguć.

Autor: Vijesti.ba