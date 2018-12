Hvale vrijedan novogodišnji gest: Radnom kolegi kupili auto

Neobičan i hvale vrijedan gest učinili su zaposlenici preduzeća “Turija” iz Bihaća koji su svom radnom kolegi Seadu Hodžiću predstojeće novogodišnje praznike uljepšali kupovinom automobila FIAT punto.

Vlasnik ove firme Muhamed Selimović rekao je za “Nezavisne” kako su radnici spontano došli na ovu ideju.

“Sead se zaposlio prije godinu dana kod nas i stvarno to je jedan vrijedan i zlatan dečko. Prije mjesec dana položio je vozački ispit, ali problem je što nema automobil i uvijek se muči kako da se doveze do posla, s obzirom na to da ne živi tako blizu”, kaže Selimović.

Dodaje kako je Hodžić iz višečlane porodice slabijeg materijalnog stanja i da je ono što zarađuje, praktično, jedini izvor prihoda za njih. Dodaje kako je podržao ideju svojih radnika i da su svi odlučili da izdvoje dio novca kako bi kolegi kupili automobil.

“Istina, automobil je polovan, ali je u vrlo dobrom stanju i nadam se da će ga služiti dugo”, kaže Selimović za “Nezavisne“.

Hodžić kaže da ga je poklon radnih kolega prijatno iznenadio i da ga nije očekivao. “Kad sam došao na posao, dočekao me je cijeli kolektiv i ispočetka nisam znao o čemu se radi. Morao sam hodati zatvorenih očiju, a kada sam ih otvorio, imao sam šta vidjeti. Ovo je najljepši novogodišnji poklon koji sam mogao dobiti, čak je bio uvezan crvenom vrpcom”, kaže presretni Hodžić.

Dodaje kako je ovo samo još jedan dokaz prijateljstva i kolegijalnosti koja vlada u ovom malom, ali uspješnom privrednom kolektivu.

Kolege su bile veoma radosne što se Hodžić iskreno obradovao i što su uspjeli da ga usreće.

Inače, firmu “Turija” osnovali su braća Muhamed i Mirzet Selimović prije punih 18 godina, a u početku su imali samo jednog zaposlenika i prostor od oko dvadesetak kvadrata. U međuvremenu postali su jedni od lidera u svojoj branši i bave se proizvodnjom, ugradnjom i servisom roletni, žaluzina, trakastih zavjesa, tendi i garažnih rolo vrata, a jedini su proizvođači kamionskih cerada na području Unsko-sanskog kantona.

Firma trenutno zapošljava 30 radnika, a vlasnik kaže kako su za domaće uslove veoma dobro plaćeni i imaju dobre uslove na svom radnom mjestu.

“Moj glavni moto je da je dobar radnik jedino zadovoljan radnik i trudim se da stvorim takav ambijent. Radnici to znaju prepoznati i vratiti trudom i kvalitetom i zato smo sada tu gdje jesmo”, kaže Selimović.

Autor: Nezavisne novine