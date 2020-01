Huligani Anderlehta topovskim udarom gađali Minjolea, reakcija Kompanija oduševila svijet

Navijači Anderlehta imali su huliganski napad na golmana Briža Simona Minjolea (Simon Mignolet), što je naljutilo kapitena i menadžera Vensana Kompanija (Vincent Kompany).

Anderleht je izgubio od Briža 2:1 golom u završnici, poslije kojeg su navijači bacili topovski udar na Minjolea. Eksplodiralo je tik uz nekadašnjeg čuvara mreže Liverpula, koji je bio uznemiren i udaljio se.

Tada se kapitenski i hrabro ponio Kompani, koji nije mnogo oklijevao, suprotstavio se svojim ultrasima, održao im žustar govor i pokazao da se tako ne podržava klub.Huligani su ga gledali u čudu, a Kompani je potom vratio Minjolea među stative. Briž je prvi na tabeli, Anderleht u krizi, ali to nije razlog za ovakvo ponašanje i ono se ne smije tolerirati.

Anderlecht player-manager Vincent Kompany confronts his own fans for throwing a flare at Simon Mignolet. What a class act 👏



