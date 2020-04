Hrvatska ukinula policijsku pratnju za kamione koji dolaze u BiH

Hrvatski Nacionalni štab civilne zaštite donio je odluku da od sutra od 18 sati nema više policijske pratnje za kamione koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, objavio je na Instagramu Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti BiH, dodajući da ga je o tome obavijestio Zoran Galić, direktor Granične policije BiH.

– To je nešto čemu smo se nadali i na čemu smo strpljivo radili. Da pojasnim, do sada je Republika Hrvatska na ulazu u tu zemlju, iz smjera Slovenije, prvo formirala kamione u kolonu, koju su potom pratili u tri pravca: prema graničnim prijelazima Bosanska Gradiška, Bijača i Šamac. Sada to prestaju i naši kamioni više neće morati po više sati čekati formiranje kolona, već će moći odmah ići.

Također, imaju i mogućnost točenja goriva na određenim lokacijama. Zbog pravljenja konvoja, javljao se i drugi problem. Kamioni su svi odjednom dolazili na našu granicu i zato smo imali ciklične i velike gužve. Sada će dolaziti pojedinačno i to će biti rasterećenje za našu Graničnu policiju. O rasterećenju za naše vozače kamiona i drugih motornih vozila da i ne govorim.

Gubili su mnogo sati u čekanjima. Hvala Vladi Republike Hrvatske i ministru unutrašnjih poslova Davoru Božinoviću, s kojima, u najtežim vremenima, izvanredno sarađujemo – napisao je Radončić.

Autor: Avaz.ba