Hrvatska: Putničke agencije ni s više turista u zemlji nemaju posla

Putničkim agencijama u Hrvatskoj ljeto nije donijelo više posla te se pad njihova prometa i dalje procjenjuje na oko 90 posto, s tek ponekim izuzetkom u pojedinim regijama, a s obzirom na načine putovanja i rezerviranja u koronakrizi pomaci se ne očekuju u skoro vrijeme, kaže predsjednik UHPA-e Tomislav Fain.

Komentirajući za Hinu trenutne trendove u turizmu kod putničkih agencija, Fain naglašava da se situacija u koronakrizi nije poboljšala ni s ljetom, kada njihovo poslovanje dosta ovisi o destinaciji i regiji u kojoj rade i kojim se proizvodima bave, prenosi Hina.

Tako agencije u Istri i na Kvarneru imaju nešto posla ovog ljeta, jer je tamo najviše turista, no daleko je to od lanjskog agencijskog prometa, dok u Dalmaciji, napose na dubrovačko-neretvanskom području, pa i na otocima, nemaju skoro nikakvog posla, slično kao u kontinentalnom dijelu zemlje.

“Agencijama povećani dolasci turista u Hrvatsku u srpnju ne donose ništa prihoda, a ni u kolovozu ni u jesen ne očekujemo pomake, jer većina turista dolazi automobilima i u individualnoj organizaciji. U destinaciji gdje borave također ne traže izlete, transfere ni druge usluge i sadržaje koje nude agencije, tako da one odrađuju možda tek 10 posto lanjskog prometa”, iznosi Fain.

Potvrđuje to time da je lani iz Zadra svaki dan isplovljavalo bar deset punih izletničkih brodova, dok je to sada oko jedan dnevno i to napola pun. S obzirom na to čime se pojedine agencije najviše bave, za one koje rade s dalekim i europskim tržištima te grupnim turama kaže da gotovo i nemaju posla, pri čemu je jedino pozitivno da su većinom uspjele rezervacije za ovu godinu u dogovoru s klijentima prebaciti za 2021., dok su među onima koje imaju nešto malo više posla agencije koje se bave posredovanjem privatnog smještaja, posebice luksuznog, poput vila, kuća za odmor i slično.

“Privatni smještaj i ovo je ljeto popunjeniji nego druge vrste, i agencije koje s time rade to i ‘osjete’, pogotovo na Jadranu, iako ni to nije jednako u svim obalnim županijama. No, ni kod njih promet još nije ni na oko 50 posto lanjskog, a kod onih koje posreduju s hotelima to je tek 10 do 30 posto. Sve je to manje od ukupnog turističkog prometa, koji se u Hrvatskoj u srpnju ‘podigao’ i na više od 50 posto lanjskog, kada se gledaju dolasci i noćenja u sustavu eVisitor”, naglašava Fain.

Prema brojkama u tom sustavu situacija u turizmu možda i nije tako loša, ali se unatoč tome, kako kaže Fain, ljudi na terenu žale da ne vide taj broj turista na ulicama i po prometu, smatrajući da bi se 55 posto, ponegdje i više, lanjskog prometa u srpnju ipak trebao vidjeti. “Objašnjenje je jednostavno – ove se godine najvjerojatnije zbog straha od korone, pa hrvatske ‘enter’ aplikacije i izdanih računa, svi turisti prijavljuju u eVisitor, dok primjerice prošle godine bar njih 30 posto nije bilo prijavljeno u taj sustav, što su već i prije iznošene procjene. Sada imamo brojku iznad 50 posto, koja je točna, ali da je stvarno promet na toj lanjskoj razini vidjele bi se ipak gužve, ali ih nema”, komentira Fain.

Napominjući kako je teško predvidjeti što će biti sutra, a kamoli za mjesec dana ili na jesen, pogotovo što se i ljetne i jesenske rezervacije, zbog ‘olabavljenih’ uvjeta praktički u isti dan i pojave i otkazuju, Fain dodaje da agencije nemaju velikih očekivanja. “S rezervacijama je stanje ‘korak naprijed-korak natrag’. Teško da će biti više posla za agencije, koje za sada spašavaju državne mjere pomoći za radnike i likvidnost, a koje će se nadamo produljiti i nakon kolovoza, o čemu ćemo s nadležnima razgovarati početkom kolovoza”, najavljuje Fain.

Dobrim smatra ostanak turizma u zasebnom ministarstvu i u novoj vladi, dok za, kako kaže, opomenu Europske komisije Hrvatskoj zbog zakonskog uređenja vaučera i roka za povrat novca putnicima za otkazana odnosno odgođena agencijska putovanja kaže da prate tu situaciju, ali i da nitko neće biti oštećen, jer je u zakonu ugrađeno da putnici dobiju svoja potraživanja 180 dana nakon proglašenja kraja epidemije u Hrvatskoj ako ne žele koristiti vaučer. “Sezona se može ‘izvući’, i kolovoz bi mogao biti dobar ako se epidemiološka situacija ne pogorša i ako svi budemo odgovorni i pridržavamo se mjera stožera. I sa sadašnjim brojkama Hrvatska je ipak još uvijek poželjna i jedna od sigurnijih destinacija za ljetne odmore”, zaključuje Fain.

Autor: Hina