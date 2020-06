Hrvatska policija počela vraćati putnike iz BiH

Putnici koji su iz Srbije i Bosne i Hercegovine tokom posljednja dva dana pokušali ući u Hrvatsku, a da pritom nisu imali valjani razlog potkrijepljen dokumentacijom, vraćeni su s granice u svoju zemlju. Rezultat je to postroženja mjera na graničnim prijelazima s tim zemljama, s kojima je povezana većina novooboljelih u Hrvatskoj u posljednjih sedmicu dana, piše Jutarnji list.

Potvrdio je to ministar unutrašnjih poslova i šef Nacionalnog štaba Davor Božinović, koji je istaknuo da su pojačane kontrole na tim granicama te se striktno kontroliraju propisane mjere.

– Nakon što je došlo do novih slučajeva zaraze, a da su pritom većinom vezane za te zemlje, odmah u četvrtak počeli smo provoditi intenzivnije kontrole. Svako ko želi ući u Hrvatsku mora navesti razlog putovanja i predočiti dokumentaciju koja to potkrepljuje, poput ekonomskog interesa za našu zemlju – rekao je Božinović i naglasio kako Hrvatska prema Srbiji i BiH nikad nije u potpunosti otvorila granice kao što je to učinjeno prema deset evropskih zemalja koje imaju dobru epidemiološku situaciju.

NEMA ZATVARANJA



O potpunom zatvaranju granica prema BiH i Srbiji zasad se još ne razmišlja.

Podsjetimo, i dalje su na snazi mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se preko hrvatske granice može ući samo u izuzetnim situacijama te putnici (osim onih u tranzitu) mogu ući u državu samo ako pokažu na granici dokaz da su vlasnici nekretnine u Hrvatskoj, ako imaju neki drugi neodgodivi lični razlog (odlazak na sprovod) te ako imaju poslovni razlog (npr. sastanak) ili je njihov dolazak ekonomski interes RH, u što se ubraja i uplaćen turistički aranžman ili noćenje. Za svaki od tih razloga putnici moraju na granici predočiti pisani dokaz (poziv na sastanak, osmrtnica itd.), no u posljednje vrijeme te su kontrole značajno popustile.

Potpuno zatvaranje granice moglo bi imati ozbiljnih reperkusija, posebno kad se radi o turizmu. Čelni čovjek Hrvatske udruge turizma (HUT) Veljko Ostojić vezano za moguće zatvaranje granica sa Srbijom te Bosnom i Hercegovinom ističe da bi turistički fokus trebao trenutno biti na zemljama EU.

– Odluku o zatvaranju granica, odnosno određenim režimima njihova prelaska donosi Vlada RH procjenjujući aktualne rizike. Prvih 10 zemalja članica EU prema kojima se Hrvatska u potpunosti otvorila u “normalnim” godinama ostvaruje više od 60% ukupnih turističkih noćenja i na tim tržištima treba biti naš fokus.

Iako je nama svaki gost ravnopravan i poželjan, ova godina je specifična te ni u kojem slučaju ne smijemo ugroziti naša najznačajnija tržišta tako da umanjimo ili poništimo sve ono što smo u epidemiološkom smislu postigli – poručio je jasno da ni na koji način ne bismo trebali ugroziti ionako slabašnu turističku sezonu.

SLOBODA KRETANJA



Zatvaranje privrede, kažu poduzetnici, ne bi smjelo biti opcija osim u doista krajnjem slučaju. Hrvatska gospodarska komora i Udruga Glas poduzetnika smatraju kako u slučaju drugog epidemiološkog vala Covida-19 hrvatska Vlada ne smije ponovno uvesti jake restriktivne mjere za poslovanje poduzeća te kretanja roba i ljudi.

– Mjere trebaju biti odmjerenije u smislu dopuštanja što je veće moguće privredne aktivnosti svih naših kompanija. Ponovno uvođenje prvotnih rigoroznih mjera dovelo bi do prevelikoga privrednog udarca na sve firme i radnike. Vjerujemo da je moguće izraditi model koji će poštovati i zdravstvene mjere zaštite i potrebe funkcioniranja i otvorenosti privrede – kazao je Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika, također tvrdi kako “ni poslodavci ni državne finansije više ne bi mogle podnijeti jake restriktivne mjere, odnosno lockdown”.

– Moramo se naučiti živjeti s ovom pandemijom dok se ne nađe lijek ili cjepivo, moramo držati fizičku distancu, nositi maske, prati ruke redovno, čuvati starije, pogotovo sigurnim držati staračke domove – kazao je.

SNAŽAN RAST



– Ako zbog nepridržavanja osnovnih epidemioloških mjera bude snažnijeg rasta broja oboljelih, tada ćemo postati i manje atraktivna turistička destinacija, a to svakako moramo izbjeći. Pa čak i u nekim dalmatinskim hotelima osoblje ne nosi maske i rukavice. Moramo shvatiti da tako radimo štetu samima sebi – rekao je Bujas.

Ministar Božinović smatra da situacija u Hrvatskoj neće eskalirati jer su epidemiolozi ušli u trag većini oboljelih, odnosno načinu i porijeklu zaraze.

Naime, i u petak je broj novooboljelih ponovno bio 11, što je u samo dva dana polučilo 22 osobe s dijagnozom Covid-19. Oboljeli su iz Splitsko-dalmatinske županije, Zagreba i Zagrebačke županije.

Voditelj Zavoda za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kaić kazao je da je ustanovljeno ko je prvi oboljeli u Institutu “Hrvoje Požar”, gdje je do sada oboljelo sedam uposlenika. Naime, osoba kojoj je prvoj potvrđena bolest nije bila izvan zemlje pa je porijeklo zaraze bilo nepoznato. Danas dijagnosticirana osoba najvjerovatnije je zapravo prvozaražena, od koje se zarazila i osoba kojoj je prvo dokazan virus.

– Za jučer dijagnosticiranog utvrđeno je da je bio u Srbiji – rekao je Kaić.

Što se tiče ostalih, za tri osobe iz Zagreba još nije poznato gdje su se zarazile, a jedna je osoba bila u Mariboru, zajedno s muškarcem kojemu je bolest potvrđena prije nekoliko dana.

ESKALACIJA



U Splitsko-dalmatinskoj županiji oboljelo je pet osoba, od čega su tri:, otac i dvoje djece, bili kontakti u četvrtak potvrđenog muškarca (oca i djeda te porodice), a koji je boravio u Srbiji. Oboljela je i prijateljica prije dijagnosticirane žene te Irkinja koja je po protokolu svoje firme bila u samoizolaciji.

– Trenutna situacija je takva da će se ili smiriti ili će eskalirati, a to ovisi o pridržavanju mjera koje nikad nisu prestale biti na snazi, a koje su svi očito zaboravili – kaže Kaić.

Nadodaje i da do zatvaranja granica ne bi trebalo doći te navodi da se ljudi očito ni tu nisu pridržavali uputstava.

– U uputama prelaska preko granice također jasno stoji da bi se ti ljudi trebali zadržavati 14 dana kući, a ako izlaze, trebaju nositi maske, mjeriti temperaturu svaki dan i prijaviti bilo kakvu promjenu zdravstvenog stanja – kaže Kaić. Ako se situacija pogorša, moguće je i da se vrati samoizolacija.

Kao epidemiolog smatra da se treba što više testirati i sumnjive, ali i njihove kontakte jer je to način na koji će se ustanoviti i brže uhvatiti svi kontakti.

– Imamo cirkulaciju virusa, za neke još nismo ustanovili gdje su se zarazili tako da se svakako mora biti na oprezu – kaže Kaić. Na pitanje kako će se održati izbori, Kaić odgovara – uz mjere. Ukupan broj oboljelih je 2280.

Autor: Jutarnji list