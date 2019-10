Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u petak je sudjelovala na Danima hrvatskog turizma u Osijeku.

“Predivno je biti u Osijeku u baroknoj Tvrđi kad se tu prvi put DHT održavaju na kontinentu, a ne na moru, i na tome čestitam svim organizatorima”, rekla je predsjednica Grabar-Kitarović.



“Hrvatska je predivna zemlja, bez pretjerivanja najljepša na svijetu, ima veliko kulturno i povijesno blago i nigdje nema toliko raznolikosti. Ali moderni turisti su sve zahtjevniji, traže različitost i autentičnost, i treba se i tome prilagoditi, no ono najvrednije što Hrvatska ima je čovjek, on je u središtu i neprestanog rasta turizma i zato čestitam svima u turizmu”, kazala je predsjednica.



Dodala je kako je primijetila da je puno nagrada otišlo u Istru, što i zaslužuje, ali treba, kako smatra, više poraditi i na drugim destinacijama u Slavoniji, Lici, Gorskom Kotaru, Hrvatskom Zagorju i drugima, jer će kontinentalni turizma biti nešto što će se tražiti i može puno ponuditi.



“Treba i dalje nastaviti brendirati zemlju po mjeri svakog čovjeka u Hrvatskoj, da se u turizmu oslanjamo i na domaće, a ne samo strane turiste. Osmijeh na lice, ne blagi nego široki, to otvara sva vrata i to je ono što jesmo”, poručila je turističkim djelatnicima predsjednica Grabar-Kitarović.

