Hrvatska i Španija u okršaju za evropsko zlato

Prelijepa Tele2 Arena u Štokholmu danas će “izroditi” novog ili starog evropskog prvaka. Tačnije, kontinentalni šampion će biti jedna od ove dvije reprezentacije – Hrvatska ili Španija.

Naši susjedi su osvajali brojna odličja, bili olimpijski i svjetski prvaci, ali nikad evropski. Nakon 2010. godine, kada su također igrali finale EP, sada imaju novu priliku.

Protivnik će biti Španija, branilac titule sa Evropskog prvenstva koje je prije dvije godine odigrano upravo u Hrvatskoj. Furija je također bila svjetski prvak u dva navrata.

Ove dvije selekcije već su se jednom obračunale na ovom EP, koje se održava u tri zemlje (Švedska, Norveška, Austrija). U susretu druge faze Hrvati i Španci su remizirali 22:22, što je dodatna garancija neizvjesnog i uzbudljivog današnjeg duela.

“Bit će to izjednačena utakmica, to je jasno nakon našeg susreta u skupini. Jako se dobro poznajemo, a znamo i da će Hrvatska imati ambijent u dvorani kao da igra kod kuće. To smo vidjeli u polufinalu protiv Norveške. No, mi ćemo izaći po pobjedu. Idemo se takmičiti, uživati u novom finalu te ostaviti srce na terenu kao što radimo u svakoj utakmici”, izjavio je 38-godišnji španski kapiten Raul Entrerrios.

Protiv homogene Furije, hobotnice koja svojim krakovima i brojnim rješenjima mrvi sve protivnike, Hrvatska će imati aduta u Domagoju Duvnjaku, ali i čovjeku s klupe. Selektor Lino Červar možda je u ovom momentu i najveća prednost naših susjeda.

“Mogu priznati da je neko bolji, ali ne mogu da neko više radi od mene”, zna kazati hrvatski stručnjak koji je obilježio rukomet u svojoj domovini.

