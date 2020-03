Hrvatska: 49 novih slučajeva koronavirusa, preminula četvrta žrtva

U Hrvatskoj je danas zabilježeno 49 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Još jedna osoba je preminula, radi se o četvrtoj žrtvi koronavirusa u Hrvatskoj od početka epidemije.

Prekjučer je preminula 65-godišnja žena iz Slavonskog Broda. Bila je onkološka bolesnica, izvijestili su iz Stožera. Ranije jučer preminula je još jedna žrtva koronavirusa, a riječ je o 74-godišnjem Zagrepčaninu koji je preminuo u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Dan ranije obdukcijom je službeno potvrđeno da je preminuli 71-godišnji istarski ugostitelj Nino Kernjus, vlasnik poznate konobe Astarea u Brtonigli, prva žrtva koronavirusa u Hrvatskoj.



Trenutno je 17 bolesnika na respiratoru, dok je ukupno 37 izliječenih.



Imamo 49 novih slučajeva, kazao je Beroš. Preminula je još jedna osoba, to je četvrta žrtva od početka epidemije.



“Testirali smo 4938 bolesnika. Nažalost, preminulih je četvero. Noćas je preminula jedna bolesnica u Puli. Na respiratoru je 19 bolesnika, a otpuštenih i oporavljenih je 45”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.



“Želimo zahvaliti svima koji se ponašaju prikladno u samoizolaciji i svima onima koji se pridržavaju mjera”, kazao je Beroš.



Krunoslav Capak komentirao je onečišćenje zraka jučer u Zagrebu. “Radi se o lebdećim česticama, to su sitne čestice prašine koje ulaze u pluća i mogu ući i u krvotok. One oštećuju i izazivaju akutne, kronične respiratorne probleme. Nakon velike studije WHO-a dokazano je da uzrokuju kardiovaskularno oštećenje. Ovo onečišćenje nema veze s Hrvatskom, nije došlo iz Hrvatske, ono je došlo kod nas i širi se dalje na zapad. Jučerašnja situacija bila je kritična, danas je bolja. Ne preporučujem nikome da ide van dok te čestice ne budu odnesene dalje na zapad”, kazao je, prenosi Index.hr.



Ministar Božinović kazao je da je poduzet cijeli niz mjera kako bi se zaštitili ljudi.



“Donijeli smo mjere o otvaranju specijaliziranih trgovina na tržnicama. Ne razmišljamo o novim mjerama”, kazao je Božinović. “Ukoliko budemo uspješni i dosljedni u provedbi svih mjera, lakše ćemo se nositi sa situacijom”, dodao je.



Na upit ima li potvrde o koronavirusu u zatvoru Bilice, Božinović je kazao da se u zatvorima strikto provode epidemiološke mjere. “Bilo je nešto samoizolacija, bilo je sumnje u jedan slučaj koji se pokazao negativan. U sustavu nema informacija o tome da je zabilježen pozitiva nalaz na koronavirus”, rekao je.

Autor: Index.hr / Vijesti.ba