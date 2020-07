Hrabra Zagrepčkanka spasila muškarca iz automobila koji je tonuo

Mirna Mrčela tokom sinoćnjih poplava spasila je od utapanja Josipa Šimića u centru Zagreba, piše 24sata.hr.

Dok su dva muškarca govorila da mu nema pomoći, Mirna je hrabro zaplivala u “jezero” u Miramarskoj ulici.

– Bila je ponoć i izašla sam prošetati pse prije spavanja. Šetala sam iznad podvožnjaka i čula ženu kako viče pa ugledala auto i muškarca koji ne može izaći. Pomisao da se čovjek utapa usred grada i da mu nitko ne može pomoći bila mi je strašna, neshvatljiva. Taj osjećaj bespomoćnosti mi je bio nezamisliv – kaže Mirna.

Dodala je da je muškarac iznutra gurao vrata, a ona ih je povukla s druge strane te su ih tako uspjeli otvoriti.

– Vidjela sam da nešto uzima, ja sam mu rekla da pusti sad stvari, no on mi je odgovorio: ‘Ali, to mi je noga’. Onda sam tek shvatila da je invalid i da nosi protezu. Dodao mi je protezu i uspio se popeti na krov auta. Ja sam procijenila da bi napravila više štete nego koristi ako počenem vući kroz vodu, a i vrlo su brzo došli vatrogasci – ispričala je Mirna.

O njenom herojskom činu bruji cijela Hrvatska, a priča se proširila i na region. Mirni se zahvalio i Josip Šimić kojeg je spasila.

Autor: Avaz.ba