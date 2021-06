Horor u BiH: Sebe i suprugu polio benzinom, žena se spasila bijegom u kupatilo

Luka Lovre (40) uhapšen je zbog sumnje da je u subotu u Banjoj Luci pokušao ubiti svoju dvije godine mlađu suprugu, ali se ona od njega sakrila u toalet, saznaje Srpskainfo.

Sve se dešavalo u njihovom stanu u banjalučkom naselju Obilićevo, a veću tragediju spriječile su komšije.

“Jedan od komšija je čuo ženu kako doziva u pomoć i otišao je do njihovog stana, te je pozvana i policija. Luka je prije toga, sebe i ženu polio benzinom. Kao i hodnik i sobu u stanu, te je uzeo upaljač i rekao da će sve zapaliti”, pojašnjava sagovornik Srpskainfo.

Policija je to sve spriječila i on je zatim sproveden na psihijatriju, ali je ovaj slučaj okvalifikovan kao pokušaj ubistva, te je on ponovo juče ispitan i predat u nadležnost Tužilaštva.

Lovre je i ranije hapšen, zbog drugih krivičnih djela.

