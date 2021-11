HNS poručio Izetbegoviću: BiH nije privatni begovat niti nečija babovina

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine reagovao je na izjavu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, te poručio kako lider SDA “nastavlja promovirati našu Bosnu i Hercegovinu u svijetu kao amanet i babovinu, kao SDA-ov begovat gdje će, ni manje ni više, on nekome nešto dati”.

Promoviše BiH kao “amanet i babovinu”

– U posljednjih mjesec dana vremenskog okvira za postizanje konačnog političkog dogovora u rješavanju svih diskriminacija te svih neustavnih anomalija Izbornog zakona u cilju potvrđivanja europskih vrijednosti, gospodin Izetbegović pomiče (vlastite) granice u javnom i medijskom prostoru.

Uz elementarno nepoznavanje povijesti i mitomanske poruke, ratnohušačko isticanje planova o kojima priča kao o nečemu sasvim normalnom, negiranja ratnih zločina i pokolja, on nastavlja promovirati našu Bosnu i Hercegovinu u svijetu kao “amanet i babovinu”, kao SDA-ov begovat gdje će, ni manje ni više, on nekome nešto dati. To je valjda ta državna suverenost i dominacija kako ju promišlja unitaristička bošnjačka politika.

Ukoliko su ove poruke pokušaj jačanja nekakve pregovaračke pozicije, ističemo da ucjene nisu nešto što zajedništvo hrvatskog naroda može zastrašiti. Ukoliko je ovo predizborni mitomanski skup, samo nastavite lažima obmanjivati vlastiti narod – naveli su iz Hrvatskog narodnog sabora BiH.

Prestani trovati vlastiti narod

Iz HNS-a BiH su pozvali Izetbegovića da preuzme odgovornost, te da prestane “trovati vlastiti narod”.

– Gospodine Izetbegoviću, negiranje nečijeg identiteta je kulturocid. Ovakve poruke u jednom višenacionalnom društvu produbljuju podjele i ovo društvo vode u dodatnu nestabilnost.

Pozivamo Vas da preuzmete odgovornost i prestane trovati svoj vlastiti narod. To nije put prema bilo kakvom kompromisu. Bosna i Hercegovina nije privatni begovat bilo koga. Legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda se ne može nikome davati ili ne, to je ustavna obveza potvrđena u svim presudama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava – naveli su iz HNS-a BiH.

Autor: Avaz.ba