HNS najavio demografsku strategiju Hrvata u BiH

Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora (HNS) pokreće projekt izrade demografske strategije i revitalizacije Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić kaže kako se strategija neće fokusirati samo na Hrvate u BiH već će obuhvatiti širi kontekst problema u BiH.



– Suočavamo se s rastućim iseljavanjem iz Bosne i Hercegovine, posebice mladih, produktivnih ljudi. Onda se postavlja pitanje tko će nam za 10-20 godina u Bosni i Hercegovini davati mirovine i čitavu infrastrukturu razvijati – kazao je novinarima Ljubić nakon sjednice Glavnog vijeća HNS-a.



On je naglasio važnost navedenog projekta jer, kako kaže, iseljavanje u sebi sublimira i koncentrira sve krucijalne probleme jednog društva i jedne države.



Za voditeljicu stručne skupine na projektu izrade demografske strategije i revitalizacije Hrvata u BiH, Glavno vijeće je imenovalo prof. dr. sc. Mirjanu Miličević.



– Izrada ove strategije, bez obzira o kojem se narodu radi u Bosni i Hercegovini, je pravi izazov. Zadržati stanovništvo znači uvesti niz mjera, bilo gospodarskih, zdravstvenih, populacijskih, da bi se stanovništvo održalo – kazala je Miličević.



Dodala je kako je u planu provoditi mjere na lokalnoj razini.



– Dat ćemo procjenu stanja, a onda sukladno stanju na terenu propisat ćemo mjere kako provesti dodatne aktivnosti koje će pomoći mladim ljudima, prije svega da ostanu tu, a i da pojačaju gospodarstvo, odnosno zapošljavanje i samozapošljavanje, kako bi ljudi ostali na ovom području – kazala je Miličević.



Glavno vijeće HNS-a na sjednici je, uz ostalo, razmatralo i izmjene Izbornog zakona u BiH.



– Više sam nego uvjeren i nemam nimalo sumnje da ćemo do kraja godine doći do izmjena Izbornog zakona u BiH – kazao je predsjednik Glavnog vijeća.



Na konferenciji za novinare sudjelovao je i prof. dr. sc. Ilija Musa koji je na zadnjoj sjednici Predsjedništva HNS-a imenovan za voditelja Odjela za medije i informiranje.

Autor: Fena