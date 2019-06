Henri Sehudo savladao Moraesa u trećoj rundi i postao novi dvostruki UFC prvak

Henri Sehudo (Henry Cejudo) savladao je Brazilca Marlona Moraesa u Čikagu prekidom u trećoj rundi glavne borbe UFC 238 eventa.

Na ovaj način američki borac došao je do titule bantam kategorije te je ujedno postao četvrti prvak dvije kategorije u UFC historiji.

On je i jedini dvostruki prvak koji je ujedno i vlasnik zlatne olimpijske medalje, no ne misli se zaustaviti. Otkrio je kako želi pojas u perolakoj kategoriji, što bi mu bila treća kategorija koju je pokorio, a to je nešto što do sad niko nije uspio.

Autor: Avaz