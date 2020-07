HDZ i SNSD oborili usvajanje državnog budžeta

Većinom glasova zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta BiH nisu prihvatili Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Naime, za prihvatanje prijedloga budžeta nije bilo potrebne entitetske većine. Naime, zastupnici SNSD-a i HDZ-a BiH glasali su protiv budžeta. Za budžet je glasalo 19 zastupnika, 13 je bilo protiv, četiri suzdržana.

Poslanik Jasmin Emrić (A-SDA) je tokom disusije postavio pitanje šta je s migrantskom krizom, ima li migrantske krize u BiH, gdje su sredstva za migrantsku krizu?



– Zašto nismo sagledali tu cjelokupnu situaciju, pa uvrstili minimalna neophodna sredstva za saniranje šteta migrantske krize? Pozdravljam prepoznavanje ekonomskih šteta u privredi i devastaciji privrede zbog krize izazvane Covidom-19 – naveo je Emrić.



Dodao je da je to vrlo pohvalno i ti napori su jako pohvalni i „ta 42 miliona KM nisu nešto, ali je dobra poruka i treba ih usmjeriti u pravom smijeru“.

Kaže da ima primjedbu na to što nema jasne projekcije i nema osnove kako će se ta sredstva utrošiti, ali mu je drago i pozdravlja da je to prepoznato i da takva poruka ide sa državnog niva“.



– Ali, zašto takva poruka ne ide i za migrantsku krizu, jer znamo da su u Unsko-sanskom kantonu građani već više od tri godine suočeni s vrlo teškim posljednicama migrantske krize i da budžet USK to ne može podnijeti – istaknuo je Emrić.

Poslanik Zukan Helez (SDPBiH) je kazao da se dugo čekao ovaj budžet, te da su ga pola potrošili, a nisu ga usvojili.



On je, između ostalog, kazao da u budžetu, u Ministarstvu odbrane, nije primjetio da se prati ANP, odnosno Akcioni nacionalni program.

– Bilo smo svjedoci, kada se usvajao ANP, da su bile izjave ‘evo nas u NATO paktu’, ‘ovo je veliki iskorak ka NATO-u’. U ovom budžetu je trebalo biti planirano za Oružane snage, za opremu. Pola godine je prošlo. Ovdje je trebalo nekoliko stotina miliona biti planirano da pratimo NATO standarde – smatra Helez.



Poslanica Mira Pekić (PDP) je kazala da je, po njenom mišljenju, budžetska rezerva trebala da bude manja, budžet je trebao da bude manji i dio finansiranja od PDV-a je trebao da bude manji, da ostane na nivou od 750 miliona KM.



Predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a BiH Saša Magazinović je kazao da svaki budžet oslikava politiku jedne vlasti.



– Ovaj budžet šalje dvije poruke: da će i dalje raditi svako za sebe i, kada bi se morao kratko opisati ovaj budžet, rekli bi ‘drži vodu dok majstori odu’ – kazao je Magazinović.



Dodao je da bi bilo korektno da ministar finansija odgovori na pitanja kolege Heleza vezano za ANP.

– Najmanje što očekujemo jeste da kroz budžet vidimo taj put u NATO. Možda ga mi ne znamo čitati. Ali hajde nam vi recite koje su to aktivnosti koje su predviđene ovim budžetom, a odnose se na sve ono što ste nas ubjeđivali vezano za ANP i NATO – kazao je Magazinović.



Poslanik Šemsudin Mehmedović (SDA) je kazao da je ovaj budžet jedan minimum kompromisa koji se mogao postići da bi došli do izbora u Mostaru, da bi došli lokalnih izbora u BiH.



– Jer je očigledno da je mnoštvo prepreka postavljeno pred institucije BiH, da bi došli uopće u situaciju da se organiziraju lokani izbori. To je jedini motiv zbog kojeg bi ja danas podržao budžet institucija BiH – naveo je Mehmedović.

Poslanica Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka) je kazala da je pohvalno što se vidi da su bila određena smanjenja na pojedinim pozicijama, „kako bismo osigurali sredstva za sanaciju posljednica pandemije Covid-19“.



Po njenim riječima, 42 miliona KM sigurno nije dovoljno, ali pitanje svih pitanja će biti kriteriji na osnovu kojih će se i kome ova sredstva dodjeljivati.



Marinković-Lepić smatra da je u ovom budžetu, na pojedinim stavkama moglo biti još umanjenja, a prije svega na putnim troškovima.



Poslanik Mirko Šarović (SDS) je kazao da je očito da se ovaj budžet za 2020. godinu, s obzirom na ukupan ambijent, donosi na takav način da vjerovatno kod svakog od poslanika iziskuje osjećaj ili potrebnu neke veće tolerancije i „neće se pretresati kao što bi inače bilo uobičajeno u nekoj normalnoj proceduri, sa normalnom amandmanskom fazom“.

Naglasio je da je, posebno za poslanike koji dolaze iz RS, pitanje povećanja budžetskog okvira uvijek posebno pitanje, ali vidi da to ovaj put ne izaziva bilo kakvu reakciju.



Poslanica Alma Čolo (SDA) je kazala da joj se čini da je ovaj budžet nešto što je realno i ostvarivo.

Dodala je kako shvata da je teško natjerati budžetske korisnike da smanje svoje zahtjeve, „i to je borba uvijek kada se pravi budžet“.



– Pogledala sam prošlogodišnji budžet za svakog budžetskog korisnika i budžet koji je predložen za ovu godinu. Vidjela sam da 75 posto budžetskih korisnika ima smanjen budžet u odnosu na budžet prethodne godine. Po meni je to dobro. Znači da su se ljudi prilagodili finansijskoj situaciji u ovoj godini i uslovima pandemije i smanjili su sredstva koja su eventualno planirali u ovoj godini da potroše – kazala je Čolo.



Poslanica Sanja Vulić (SNSD) je kazala da je raduje, “a što određene kolege nervira, jeste činjenica da nema tih novaca za NATO”.

