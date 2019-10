HDZ dao podršku Dodiku u stavu da strane sudije trebaju otići

Odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH vjerovatno će biti uslov SNSD-a za formiranje Savjeta ministara BiH, najavio je predsjednik ove stranke i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.



“I mi ćemo sada, kao neki drugi, početi da uslovljavamo formiranje vlasti”, rekao je Dodik za ATV, podsjetivši da SDA ovaj proces uslovljava nastavkom puta prema NATO-u, što je, kako je ocijenio, neprihvatljivo za Srbe.

Da li je pomenuti SNSD-ov uslov za formiranje vlasti prihvatljiv trećem partneru – HDZ-u BiH? Odgovor smo potražili od poslanika ove stranke u Parlamentu BiH Predraga Kožula.

“Zar formiranje vlasti nije potrošna tema? Ko će to više komentarisati?”, pitao je Kožul na početku razgovora za Vijesti.ba.

Na našu konstataciju da tema nije potrošena, budući da BiH skoro godinu dana nakon izbora nema vlast na svim nivoima, naš sagovornik odgovara: “To je tema godinu dana. Za godinu dana potroše se cipele, a kamoli tema”.

Kožul tvrdi da nije upoznat sa novom Dodikovom izjavom o uslovima formiranja vlasti, te stoga kaže da bi se suzdržao od komentara. No, podsjetili smo ga to nije nova ideja, budući da su Dodik i brojni drugi zvaničnici SNSD-a u perthodnom periodu mnogo puta govorili o potrebi odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.

“Tu smo bili prilično usaglašeni, to je i stav HDZ-a BiH. Osim toga, iz propisa koji je definisao postojenje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH jasno se vidi da je to temporalnog karaktera, odnosno da nije trajno rješenje. Ne vidim poveznicu odlaska stranih sudija sa trenutnom situacijom kada je u pitanju formiranje vlasti, ali to je stav koji je na tragu razmišljanja HDZ-a BiH. To je nešto o čemu treba razmišljati u BiH, jer bismo morali preuzeti kontrolu nad našom državom”, poručio je Kožul u razgovoru za Vijesti.ba.

Autor: Vijesti.ba